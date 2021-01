Booba x MHD – Kabila (Paroles)

Ecouter légalement et découvrez les paroles de Kabila le nouveau single de Booba et MHD disponible en téléchargement MP3 légal sur iTunes ou sur Playstore, Spotify ou encore Deezer disponible très prochainement sur les plateformes de streaming.

🚨Booba X MHD – KABILA, ca sort demain ! pic.twitter.com/QAXMRCueBA — RAPFUTUR (@Rap_Futur) January 17, 2021

Paroles de “Kabila” ft. MHD

Intro : MHD

Ola chica, green ou purple (purple), on sait faire d’la monnaie (monnaie)

Couplet 1 : Booba

J’suis avec avec les bosseurs du cartel, j’entends quelques tchoins dans la favela

Reçu comme dictateur africain, B2oba contre Kabila

Dans le plus noir des bendos, j’ai plein pouvoirs sur toi, puto

J’rentre du four pas du boulot, j’tape l’adresse GPS de ton culo

Locked up dans ton cœur, j’suis en VPS, j’ai fait mes classements en PDS

Donne-moi ta mouille, j’ai la moula, trouve-moi parmi mucha puta

Banlieusard comme négro d’everyway, y a des J-Lo, Nabilla everywhere

Tu vois des chiens, tu vois pas de laisses, trop d'[?], demande à Kanye West

Refrain : MHD & Booba

Pah, pah, pah, pah

Lionel Messi dans la surface (ouh)

Si j’fais Stade de France, y aura plus d’place (ouh)

J’tire sur les gradés, les civils, bouge-toi, puta, décale imbécile

Tirs de missiles, anti-haineux (pah)

Tirs de missiles, anti-haineux (pah, pah, pah, pah)