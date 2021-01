Gato x Booba x Bramsito – Piccolo (Paroles)

Ecouter légalement Piccolo le nouveau single de Gato en featuring avec Booba et Bramsito disponible en téléchargement MP3 légal sur iTunes ou sur Playstore, Spotify et Deezer disponible très prochainement sur les plateformes de streaming.

Paroles de “Piccolo” ft. Booba & Bramsito

Refrain : Booba

Comment on dit dans l’69 ? T’es un vilain pélo (pélo)

On va jamais s’en sortir, l’humain est un fléau (fléau)

T’as sniffé toute la coke avec le nez de Pinnochio (Pinnochio)

Fusil sur la nuque, le visage dans le pilot, oh

Couplet 1 : Gato

Never, never, we don’t like this niggas win (never)

I can’t sleep at night, dream [?] (again)

[?]

Refrain : Booba

Comment on dit dans l’69 ? T’es un vilain pélo (pélo)

On va jamais s’en sortir, l’humain est un fléau (fléau)

T’as sniffé toute la coke avec le nez de Pinnochio (Pinnochio)

Fusil sur la nuque, le visagе dans le pilot, oh