Booba : « TN », comment écouter le single (Paroles)

Comment écouter légalement TN le nouveau single de Booba disponible unique sous le format NFT ainsi que son clip. Pour cela une pré-inscription s’est ouvert ce mardi 2 novembre à 10h et le début de la vente commence ce mercredi 3 novembre à 10h00 sur le site Play.umusic.com/booba.

Ce nouveau morceau de Booba produit par PVLACE & Laks On The Track ne sera disponible en téléchargement MP3 légal sur iTunes ou sur Playstore, Spotify et Deezer ni sur aucune plateforme de streaming. Le DUC a relayé une vidéo explicative du NFT sur le profil de La Piraterie avec un mode d’emploi. Il y a seulement 25.000 exemplaires de TN disponibles uniquement en NFT. « Le cash va disparaître il faudra s’y faire » a commenté B2O sur cette initiative innovante.

Découvrez les paroles de TN issues de l’extrait diffusé sur les réseaux:

-Intro :

Tous les citoyens sont tenus de se présenter à visage découvert à l’approche des checkpoints de sécurité, et de garder en tout temps leur puce sanitaire accessible.

-Premier couplet :

Les signes de fin sont là, moi, je suis prêt

J’ai sorti les TN, mille deux par mois, autant niquer des naines

Des apparitions audacieuses à bord d’autos ténébreuses

D’humeur souvent orageuse, D.U.C, pas dе l’eau gazeuse

J’t’aimе pas, j’te souhaite la mort, bah ouais, logique

