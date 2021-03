Loup Noir de SCH (Paroles)

Ecouter légalement Loup Noir le nouveau single de SCH disponible en téléchargement MP3 légal sur Apple Music et en écoute sur les plateformes de streaming Spotify et Deezer à partir de ce vendredi 19 mars 2021 ainsi que les paroles du nouveau morceau extrait du prochain album du rappeur Marseillais intitulé J.V.L.I.V.S Tome 2 Marché Noir.

Paroles de Loup Noir de SCH :

Les sourires et les faux semblants et quelques gouttes ont suffit

A l’élixir pour être mortel, que des caisses noires dans l’cortège

Des trois-pièces et des longs imper’ qui cachent les guitares

Des reufs au mitard, les faits divers en hiver, j’ai fait cent mille avant l’mi-per

J’m’entraine à sourire d’vant la glace, j’m’entraine à souffrir sans remède

La p’tite maison est en ruine, quand la faim pense le cœur est en grève

La vie c’est mener les bons choix, l’image vient sans même une esquisse

Dans l’dos les schlass traverse la Redskins, la trahison des gens qu’on estime

J’ai pas vu père fermer les paupières, tête dans l’guidon c’était le frigo

Une chienne de vie à se lever aux aurores, j’aurais jamais su comment faire

Nan, j’aurais jamais su comment perdre avec la haine de ceux qu’on enferme

Et quand les yeux s’ferment et qu’tout est noir, quand les mots s’perdent

Tu veux tuer un Homme ? Prends du Sky et des faux espoirs

Et quand les mômes s’perdent dans les sinueux couloirs des enfers

On s’ra d’retour deux minutes avant qu’les revolvers leurs jouent du tonnerre

Ouais, l’orage est parti, où est l’soleil ? Mon deuil n’est pas fait, où est mon sommeil ?

J’parle de vraies choses qu’on vit ici, de vrais flingues qu’on a tenu

D’un vrai sang qui s’est versé, d’la seule femme qui m’a bercé, des vrais potes qu’on a perdu

Des pensées noires et des nuits blanches, des armes des enfants terribles

Le béton, le bruit du ciment, là où on veut pas finir interim’

Des gens m’ont trahi j’ai la nausée

J’dépose un flingue et quelques roses sur le verso d’un livre usé

Enuméré c’que j’y ai laissé, prendre un maximum pour papa

Comme si j’allais le faire renaitre d’entre les morts comme un dieu grec

Tous les bleus qu’j’ai autour du cœur, tous ces billets froissés dans mon sac

Trop jeune pour embrasser l’plomb, mais trop jeune pour vivre tout ça

Des borsalinos dans la nuit, des portes-flingues tombent dans la ville

Du sang a éponger dans la cuisine, des billets qui flottent dans la piscine

Little Italy, Corleone sous Michael, Marie-Curie dans la Comtesse là où l’ventre est le prompteur

La faim justifie la violence, là où la violence est la réponse

Là où la violence est le moteur, là où la violence est le docteur

Vivons cachés, vivons gantés, faisons l’tour du monde entier

Avant qu’une balle nous arrête…

J.V.L.I.V.S