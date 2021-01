Wejdene, S-Pion – Gang Gang (Paroles)

Ecouter légalement Gang Gang le nouveau single de Wejdene, S-Pion disponible en téléchargement MP3 légal Apple Music et en écoute sur les plateformes de streaming Spotify et Deezer à partir de ce vendredi 29 janvier 2020 ainsi que les paroles du morceau extrait de la compilation “ALL ST91RS”.

Paroles de “Gang gang” ft. S-Pion & Wejdene :

S-Pion

J’me pé-ta toujours pour la cité, quand j’vois un baqueux, j’suis excité

Si y a embrouille, faut pas hésiter, on passe à la barre ou au JT

J’ai tapé “Sourou” sur Google, y a plus de prison que de single

Deux doigts, un Z, c’est le symbole, au charbon, le compte envoie des middles

Arrêter le pe-ra, ils sont malades, deux-trois projets pour les soigner

Fils de pute, t’as jamais crû en moi, c’est pour ça que j’me suis éloigné

Que des bandits dans l’carré, on parle affaire quand t’es calmé

Tout le 91 nous connaît, ça parle des crimes que l’on commet

Wejdene & S-Pion

Non mais qui t’a invité ? J’suis avec S-Pion, on débarque dans ta son-mai

On est gang gang

Wejdene le S, à mes côtés, les bleus enquêtent sur mes côtes

J’ai commis l’braquo, j’suis acquitté

On est gang gang

Non mais qui t’a invité ? J’suis avec S-Pion, on débarque dans ta son-mai

On est gang gang

Wejdene le S, à mes côtés, les bleus enquêtent sur mes côtes

J’ai commis l’braquo, j’suis acquitté

On est gang gang