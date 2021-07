Dragon – Booba (Paroles)

Ecouter Dragon le nouveau morceau de Booba produit par Ludafrick disponible en téléchargement MP3 légal et sur toutes les plateformes de streaming Apple Music ou sur Playstore, Spotify et Deezer à partir de ce vendredi 16 juillet 2021. Ce single annoncé comme souvent par le Duc de Boulogne sur le profil Instagram de La Piraterie est déjà sa septième apparition musicale depuis la sortie de son ultime album “Ultra” et son troisième single en solo après “Kayna” et “Plaza Athénée”.

Paroles de Dragon :

Couplet 1 :

Pour pas souffrir, j’apprends à ne pas aimer

Tomber, me relever, j’ai pas arrêté

J’suis resté vrai même si j’me suis raté

J’préfère le R.A.T qu’être au T.D

On perd, on vrille, on apprend (on apprend)

Le futur sera douloureux, j’serais tout devant

J’repeindrai ta vie en bleu (en bleu)

Bien sûr, je tombe amoureux mais pas longtemps

Refrain :

Laisse-moi plus de temps

Laisse-moi plus de temps

Laisse-moi plus de temps

Laisse-moi plus de temps

Couplet 2 :

Titulaire connaît pas le banc

Reculer jamais sereinement

Ça s’voit, t’as pas vraiment d’argent

T’as les sièges chauffants qu’à l’avant

On a qu’une life, pas d’réédition

Si Diallo passe sa moula, c’est malédiction

Tout noir, tout droit

(Refrain)