JSX x Booba – GTA (Paroles)

Ecouter GTA le nouveau single de JSX en collaboration avec Booba produit par Gol D Rookie disponible en téléchargement MP3 légal et sur toutes les plateformes de streaming Apple Music ou sur Playstore, Spotify et Deezer à partir de ce jeudi soir minuit. Ce morceau annoncé il y a quelques jours est la troisième collaboration entre le rappeur Pantinois signé sur le label Piraterie Music et B2O après les singles POMPEII et Mona Lisa.

Paroles GTA de JSX :

Refrain (Booba)

Je m’en voudrais toute ma mort si je dois vous laisser-là

Le monde parfait pour moi : San Andreas, GTA

Toujours là quand j’étais mal, j’ai le métal, j’ai les balles

Plus proches d’la Sonacotra quand il y aura plus leur cathédrale

Couplet 1 (JSX)

J’me lève aux aurores, cauchemars et visions d’horreur

Dis-leur, dis-leur, la grenade est dégoupillée

Pas d’barreaux d’honneur, on t’achète toi et tes alliés

Calomnie et des couteaux dans mon dos,

Ça va chier, j’vous baise sans prendre la pеine de vous rhabiller

On n’est pas en Colombie, quand tu t’fais péter, y a pas de caution

J’pensais à la salle époque quand on galérait sous potion

On en perd la notion du temps, on en perd la notion du temps

On nous enfermait depuis longtemps

Pirates à bord, igo, ça vend la mort, on fait pleurer vos mères comme à la guerre

On a cramé nos têtes, regarde les faits divers

J’ai charbonné sa mère, c’est les verts

La piraterie n’est jamais finie

