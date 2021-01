PS5 : le re-stock épuisé en quelques minutes, pas de dispo avant cet été

Les fans de jeux vidéos vont devenir totalement fous, la sortie au mois de novembre dernier de la nouvelle console de Sony, la Playstation 5 a été rapidement en rupture de stock mais la marque Japonaise avait annoncé un réapprovisionnement pour le début d’année 2021 sauf que les acheteurs se sont rués sur le peu de stock mis à disposition.

La sortie de la PS5 a suscité un énorme engouement dans le monde entier à tel point que la PS5 a été en rupture de stock dans la foulée et s’est revendue à pris d’or sur les sites des enchères en ligne, des nombreux acheteurs potentiels ont été frustrés et ont pensé enfin pouvoir acquérir la précieuse console de jeu ce mois ci avec un re-stock de la part de Sony sauf que la joie des gamers a été de très courte durée.

Disponible depuis le 19 novembre 2020, la PS5 est victime de son succès, suite à l’annonce du réapprovisionnement des nombreuses personnes ont souhaité acheter la console mais le nouveau stock a été quasiment instantanément en rupture malgré les conditions d’acquisitions de Sony. Alors qu’il fallait avoir 56 998 crédits avec les trophées sur le PlayStation Network et que l’achat était limité à une machine par personne, ce nouvel approvisionnement s’est écoulé en quelques minutes seulement.

Les personnes toujours en attente de pouvoir acheter la PS5 devront prendre leur mal en patience car le prochain re-stock n’est pas prévu de sitôt, en effet d’après les dernières informations, en France, il faudra attendre l’été prochain pour avoir la possibilité d’acheter une Playstation 5, ce retard est causé par l’absence d’un composant nommé substrat ABF, essentiel pour la console mais qui est très rare et dont le délai de livraison vient d’être prolongé à la fin de cette année.

🚨 A very limited batch of PlayStation 5 consoles are now available https://t.co/mO0yx9lw14 🚨

* Limit 1 per member, while supplies last. pic.twitter.com/n6ToYjOTKY

— Sony Rewards (@SonyRewards) January 15, 2021