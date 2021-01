Booba tourne en ridicule Rohff et La Fouine dans son nouveau concept délirant

Rohff et La Fouine moqués par Booba

Avant de dévoiler ce vendredi sa nouvelle collaboration avec Gato et Bramsito sur le morceau “Piccolo“, Booba s’active sur son compte Twitter et vient de tourner en ridicule La Fouine et Rohff dans deux nouvelles vidéos de son dernier concept lancé sur le réseau social intitulé “C’est quoi ce miel?!”.

Booba a visiblement oublié son bannissement d’Instagram du mois de décembre dernier mais reste présent sur le réseau social avec le compte La Piraterie qui a pris le relais pour informer les internautes de ses actualités sur Insta. Le rappeur français exilé à Miami sévit désormais sur Twitter en attendant de présenter son nouvel album Ultra le mois de mars prochain et poursuit ses fameux montages pour se moquer des autres rappeurs avec comme cible dans ses dernières publications Laouni et Housni.

Dans ce qui semble donc être une sorte de web-série, Booba balance des anciens dossiers plus ou moins compromettants avec comme introduction l’expression “C’est comme ce miel” et conclu par un court extrait d’une danse de Fred Musa, l’animateur de l’émission Planète Rap de la radio Skyrock. Dans une des séquences B2O cible La Fouine avec un extrait d’une vidéo du rappeur de Trappes qui parle de son week-end de la mosquée et des sorties dans les discothèques avant de s’en prendre à Rohff avec un montage de ce dernier en train de s’entrainer à la boxe sur de la tecktonik pour s’amuser de sa gestuelle.

Très actif sur les réseaux ces derniers mois, Rohff n’a pas réagi à cette nouvelle provocation de Booba et continue de faire la promotion de son dernier single “Sécurisé” avec Dadju alors que La Fouine ne répond plus aux tacles à son encontre sur les réseaux et semble avoir définitivement tourné la page de cette embrouille pour se consacrer entièrement à sa musique afin de préparer la sortie de son nouvel album intitulé « XXI » prévu pour cette année.