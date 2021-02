Gomorra : l’ultime saison avec le retour de Ciro est prête !

A la fin du mois de janvier dernier, l’acteur Italien, Salvatore Esposito qui incarne le rôle du célèbre Gennaro Savastano a confié que le tournage de la cinquième saison de Gomorra est actuellement en cours tout en révélant le premier cliché de cette nouvelle saison avec une première confidence sur la suite du scénario concernant le retour de Ciro Di Marzio.

Attention spoiler dans la fin de la saison 3, Ciro était laissé pour mort avec son corps jeté dans la mer mais dans le film dérivé de Gomorra sorti au mois de décembre 2019 intitulé “L’immortale” réalisé par Marco D’Amore retraçant la vie de Ciro Di Marzio, ce dernier a fait son retour, il est toujours en vie, sauvé par des marins et avait même fêté ses retrouvailles avec Gennaro à la fin du film de quoi envisager son retour dans la suite de la série ce qui s’est finalement confirmé avec le cliché publié sur Instagram par Salvatore Esposito.

Attendue depuis deux ans, la date de la diffusion de la cinquième et dernière saison de Gomorra n’est pas encore connue mais l’annonce ne devrait plus tarder car le tournage vient de finir, l’acteur Marco D’Amore vient de dévoiler l’information sur son compte Instagram, “Mon équipe a terminé la saison 5 de Gomorra. Les contraintes : les masques, les tampons, les douleurs et la perte d’êtres chers à cause de la Covid ne nous ont pas arrêtés. Le froid, la pluie, la grêle, la fatigue de mois après mois, nuits après nuits, ne nous ont pas arrêtés.” a confié l’acteur de la série dans des propos traduit en français par le média Booska-P.

“Nous avons toujours trouvé une raison valable d’aller de l’avant, une signification profonde dans chaque scène. Mon cœur a la plaie ouverte de l’adieu mais la cicatrice qui restera sera le signe tangible de ce que nous avons fait ensemble. Vient maintenant un autre moment et tout sera entre les mains du public. Je n’en peux plus d’attendre” a précisé l’acteur du personnage de Ciro dans la série, cette dernière saison devrait donc bientôt être diffusée sur Canal Plus qui détient les droits d’exploitation de Gomorra en France.