Gradur et Heuss L’Enfoiré ont réalisé un feat improbable avec Stéphane Bern

La 36ème édition des Victoires de la Musique se déroulera ce soir en direct de la Seine Musicale, l’événement diffusé sur France 2 sera présenté par Stéphane Bern et Laury Thilleman, la cérémonie va mettre à l’honneur Gradur pour son tube “Ne reviens pas” en featuring avec Heuss L’Enfoiré dans une nouvelle catégorie aux Victoires de la musique celle du “titre le plus streamé“.

Cette année, lors de la Cérémonie, une Victoire d’Honneur sera remise à Jane Birkin pour célébrer l’ensemble de sa carrière, des invités de prestige tels qu’Etienne Daho, Vanessa Paradis, Eddy De Pretto ou encore Thomas Dutronc viendront interpréter quelques uns de des plus beaux morceaux, le rappeur français originaire de Roubaix, Gradur sera également présent pour le triomphe de « Ne reviens pas » streamé plus de 100 millions de fois, selon les Victoires, ce tube est le titre français le plus écouté de l’année 2020 et va remporter pour la première fois ce soir le prix du « titre le plus écouté ».

A l’occasion de cet événement, Stéphane Bern qui présente la cérémonie aux côtés de Laury Thilleman a accordé une interview au Figaro pour s’exprimer sur la 36ème édition des Victoires de la musique et l’animateur a révélé avoir reçu une demande de featuring improbable de la part du duo Gradur et Heuss L’Enfoiré en répondant à une question sur son duo avec l’animatrice de télévision française élue Miss Bretagne 2010.

“C’est une formidable présentatrice et elle a un avantage sur moi, elle chante très bien, même si Gradur et Heuss l’Enfoiré m’ont demandé un featuring“ a-t-il déclaré avant d’expliquer ne pas avoir compris ce qu’il a dit, “Je n’ai pas tout compris de ce que j’ai dit, mais je l’ai dit! Les Victoires de la musique, c’est aussi un voyage initiatique. Je ne suis pas figé dans une époque. J’aime la musique classique et la variété, mais je suis à l’écoute de ces jeunes artistes.”, la séquence de l’animateur en featuring avec les deux rappeurs français s’annoncent donc déjà mémorable, rendez vous ce soir à partir de 21h sur France 2 pour suivre la cérémonie en direct.