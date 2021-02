Le PSG humilie le Barca avec un triplé de Mbappé [Résumé vidéo et buts]

Découvrez tous les buts en vidéo de PSG vs Barca via RMC Sports, le match du Paris Saint Germain face à Barcelone était très attendu ce soir pour tenter de faire oublier le souvenir douloureux de la remontada en 2017 et les Parisiens n’ont pas raté ce rendez vous avec une victoire 4 buts à 1 permettant de donner une sérieuse option pour la qualification à Paris en attendant le match retour au Parc des Princes le 10 mars prochain mais le club Parisien devra tout de même se méfier d’une remontée du club Catalan comme en 2017.

Avant cette rencontre la presse Espagnole a révélé que Mbappé aurait déclaré aux dirigeants Parisiens qu’il ne prolongera pas son contrat avec le PSG en cas d’élimination face au Barca, le champion du monde Français a montré tout son talent et sa motivation pour faire gagner son club avec trois buts, Moise Kean est le second buteur du club français ce soir alors que Lionel Messi avait ouvert la marque pour le Barca en première période sur un penalty obtenu par De Jong.

Le champion du monde du PSG est devenu avec ses trois buts le premier joueur à inscrire un triplé face au FC Barcelone lors d’un match à élimination directe de Ligue des Champions et il rejoint Zinedine Zidane avec 8 buts en phase à élimination directe de Champions League, “On vouait venir ici et gagner. C’est ce qu’on a fait et avec la manière. Avec ce match c’est magnifique, mais on n’a rien gagné.” a commenté l’attaquant après la rencontre.

“Kylian était dans un très grand soir. Le PSG a une future très grande star, qui va être au niveau de Leo Messi ou de Cristiano Ronaldo.” a réagi de son côté Antoine Griezmann au micro de RMC Sport après la lourde défaite de son équipe au sujet de son confrère en équipe de France.

🔥🔥🔥 ET 3 POUR MBAPPÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ! Draxler fixe dans l’axe puis décale Mbappé sur sa gauche qui enroule une frappe sublime en pleine lucarne. Paris s’envole — RMC Sport (@RMCsport) February 16, 2021