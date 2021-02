Le superbe but de Kylian Mbappé face au Barca [Vidéo]

Découvrez la vidéo du magnifique but de Kylian Mbappé ce soir face au FC Barcelone en Ligue des Champions, dans les surface le champion du monde français a réussi un superbe enchainement conclu avec une frappe en force pour battre Ter Stegen de près après une passe Marco Verrati, ce but a permis au PSG de revenir au score après un premier but de Lionel Messi.

Après l’ouverture du score des Barcelonais sur un penalty Lionel Messi obtenu suite à un contact entre Kurzawa et De Jong, le PSG s’est mis en danger, dans la foulée de l’ouverture du score, Dembélé a raté une grosse occasion face à Navas. Le club Parisien est revenu dans la rencontre avec cette égalisation sur exploit personnel de Mbappé permettant aux joueurs Parisiens de garder un espoir de remporter ce match malgré les absence ce soir de Neymar et Di Maria, ce but à l’extérieur peut donner un majeur avantage au PSG.

Le Paris Saint Germain va tenter ce soir de prendre sa revanche et d’oublier la terrible défaite de la remontada il y a quatre ans au Camp Nou. En 2017, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Barca avait éliminé à l’époque le PSG avec une victoire 6 buts à 1 alors que les Parisiens avaient remporté le match aller au Parc des Princes 4 buts à 0.