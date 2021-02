Rohff tacle Booba pour avoir porté plainte contre un journaliste rap

Après avoir poussé un coup de gueule contre Skyrock pour avoir oublié de citer son nom dans les classiques du rap français pour le lancement d’une nouvelle radio, Rohff ne manque jamais l’occasion de réagir à une actualité controversée de Booba comme sa récente embrouille avec l’animateur de la radio Mouv’, Yerim Sar, le DUC a décidé de régler cette affaire au tribunal.

En effet en pleine promotion d’Ultra, Booba vient d’annoncer son arrivée en France pour la première interview de ce nouvel opus et il a également révélé avoir pris la décision d’envoyer son avocat déposer plainte contre Yerim Sar pour diffamation après ses propos sur Twitter. “On va acheter plein d’albums ULTRA avec l’argent des menteurs diffamateurs et les offrir” s’est amusé B2O en publiant une capture d’écran d’un article de BFM annonçant la nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir Rohff.

En effet Rohff est visiblement décidé à ne rien lâcher et continue de relayer des allégations contre Booba au sujet des supposées relations de son rival tout en lui reprochant d’avoir porté plainte contre le journaliste dans cette affaire. “Une plainte contre une femme qui nous harcèle h24 ok Mais contre un homme qui nous clash une après-midi? jamais de la vie ! Oh le mauvais perdant. Esprit coubertin ou libertin?” a-t-il déclaré sur compte twitter avant d’ajouter, “Le roi de la diffamation se sent diffamé sur des secrets de polichinelles non mais quel culot” tout en postant le tweet d’une inconnue avec le message, “Bobby” ça lui parle seulement d’Inès alors que quand j’étais lycéenne à Marseille, il ramenait déjà mes copines fanatiques dans sa chambres d’hôtel après un showcase à Aix en Provence. Faut assumer à un moment”. B2O n’a pas réagi à ce nouveau tacle de Housni et se concentre désormais sur la promotion de son nouvel opus à paraître pour le 5 mars prochain.

