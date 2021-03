Aya Nakamura a fait une grosse sensation avec cette photo

Suivi par plus de 2,7 millions de followers sur son compte Instagram, Aya Nakamura a fait monter le bonheur des internautes sur le réseaux sociaux avec une photo qui a fait sensation auprès de ses fans qui ont validé en masse la pose.

Comme des nombreuses grandes stars, la chanteuse est toujours aussi active sur les réseaux, mais Aya Nakamura a fait un gros buzz sur Instagram dernièrement en s’affichant dans un bikini pendant visiblement un séjour en vacances avec un cliché qui a fait son effet et a réchauffé pendant cette période hivernale les internautes, de quoi laisser sans voix son public sur la toile.

Une photo de vacances d’Aya Nakamura très commentée

Depuis plusieurs mois, le jeune chanteuse âgée de 25 ans ne cesse d’enchainer des records avec ses morceaux et elle a connu une ascension fulgurante sur la scène musicale française. Aya Nakamura enchaine les tubes, Djadja, Copines, Pookie ou encore plus récemment Doudou et elle touche un public toujours de plus en plus large, un succès qui devient même international, ses hits ont réussi à dépasser les frontières de la France mais elle se fait également remarquer parfois pour une toute autre raison que la musique mais ses tenues vestimentaires.

Une tenue appréciée par les fans

En plus de son talent de chanteuse, Aya Nakamura aime partager avec ses fans ses différents looks sur les réseaux à ses millions d’abonnés sur les réseaux qui ont apprécié l’un de ses derniers clichés.

En effet l’interprète du titre Djadja s’est affichée en vacances dans un endroit paradisiaque au bord d’une piscine sous un magnifique soleil et sa tenue a interpellé les internautes, vêtue d’un maillot de bain deux pièces, elle prend la pose avec un selfie qui a suscité des nombreux commentaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @peoplesnewsfr

Aya très active et suivie sur Insta

Reconnue internationalement depuis le succès de ses derniers titres dont les paroles sont connues par cœur pour tous ses fans avec des refrains entrainants, Aya Nakamura profite également de sa notoriété pour mettre en avant son statut d’influenceuse qu’elle exploite au quotidien et toutes ses publications sont très suives par les milliers d’auditeurs qui commentent en masse chaque photo publiée notamment de ses tenues souvent surprenantes.

Aya Nakamura ne laisse jamais indifférent à chacune de ses apparitions comme souvent lors de ses interviews avec son franc parler et sa forte personnalité, elle ne se laisse jamais marcher sur les pieds et n’hésite pas à se mettre en valeur sur ses clichés tout en l’assumant ouvertement face aux critiques parfois virulentes de ses détracteurs.

En attendant son prochain morceau, elle n’hésite pas à faire le bonheur de ses fans sur les réseaux en partageant quotidien sur Instagram sur lequel est l’une des chanteuses françaises les plus suivis par le public.