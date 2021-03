Booba ridiculise totalement Damso sur son style vestimentaire

Alors que son dernier album Ultra fait déjà un carton sur les plateformes de streaming, Booba n’oublie d’adresser des petits tacles à ses rivaux comme Damso sur les réseaux sociaux comme récemment sur Instagram via le compte de La Piraterie qui fait le relais de son actualité et de ses publications depuis son bannissement au mois de décembre 2020.

Après la sortie d’Ultra qui a déjà réalisé l’exploit de faire le meilleur démarrage au monde sur Spotify ainsi que sur Deezer le vendredi 4 mars, l’annonce des chiffres des ventes est attendue pour cette fin de semaine. Les chiffres mid-week n’ont pas été dévoilés et sont censés rester confidentiels comme vient de l’expliquer le Syndicat National de l’édition Phonographique ce lundi sur Twitter en réponse aux fans de Booba mais en attendant cela ne l’empêche pas de se moquer des autres rappeurs comme Damso.

En pleine promotion de son nouvel opus, Booba a décidé d’en remettre une couche contre ses rivaux comme la semaine dernière contre Kaaris en direct à la télévision dans l’émission Touche Pas A Mon Poste et sur le titre “L’Olivier“. Il s’en est pris avec humour cette fois-ci à Damso en s’amusant du style vestimentaire de son ancien protégé dans une story du compte Instagram La Piraterie. En effet B2O a charrié Dems sur son look en postant une photo de ce dernier avec la légende “J’vais arrêter d’parler d’eux…“ en parlant de ses ennemis, une phrase extraite du morceau éponyme de son album Ultra (“J’vais arrêter d’parler d’eux, ils sont en-d’ssous, ils vont dire qu’c’est moi l’haineux”) avant de faire un gros plan sur les chaussures avec plusieurs flèches pour les pointer et d’ajouter le message “Mais pas de leurs chaussures” ainsi que des nombreux émojis mort de rire. Le DUC n’a visiblement pas apprécié la tenue du rappeur Belge et n’a manqué l’occasion pour l’afficher.