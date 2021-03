PS5 : Sony va mettre en vente 50 000 consoles sur Amazon

Alors que des nombreux fans de jeux vidéo sont frustrés depuis plusieurs mois face à la rupture de stock de la PlayStation 5 pourtant disponible en France depuis le 19 novembre dernier, Amazon vient d’annoncer une bonne nouvelle qui va ravir les gamers avec la mise en vente de 50 000 consoles de la marque Sony sur le site de vente en ligne.

Face à la pénurie de PS5, il est devenu très compliqué de réussir à acquérir le précieux objet qui se revend à prix d’or sur les sites des ventes aux enchères, face à la situation assez complexe, Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment a récemment tenté de rassurer le public sur un réapprovisionnement à venir de la console, “La situation s’améliorera chaque mois pendant toute l’année 2021. Le rythme de l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement s’accélérera tout au long de l’année, donc d’ici à ce que nous arrivions à la deuxième moitié de 2021, vous verrez des chiffres vraiment décents. Il n’y a pas de baguette magique pour créer un miracle de ce côté.” avait-il déclaré.

Suite à cette déclaration Amazon a obtenu un réapprovisionnement de son stock et va donc remettre en vente le site à partir de ce 18 mars 2021 des nouveaux exemplaires de la PlayStation 5, 50 000 machines seront en ventes via le site américain de l’entreprise de commerce en ligne mais les consoles seront livrables dans notre pays, pour le moment l’horaire de lancement de la vente n’a pas encore été communiquée alors les acheteurs vont sas doute se ruer sur cette possibilité d’obtenir enfin une PS5. Une opération similaire devrait être mise en place sur le site de la Fnac à partir demain matin mais réservée aux adhérent(e)s de la chaîne de magasins française spécialisée dans la distribution de produits culturels et électronique.