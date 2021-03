Le roi du cannabis français, Moufide Bouchibi interpellé à Dubai

Il y a quelques jours plusieurs médias ont annoncé l’arrestation à Dubaï après dix années de cavale d’un des plus gros trafiquants de drogue qui figure sur la liste des hommes les plus recherchés de France, Moufide Bouchibi connu sous le surnom de “Mouf”, depuis plus de dix ans, il échappait aux policiers spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, l’individu est accusé d’importer en France chaque année 40 tonnes de résine de cannabis ce qui lui rapporterait près de 70 millions d’euros annuels.

D’après les informations du quotidien Le Parisien, le parquet de Dubaï a récemment confirmé l’identité de Moufide Bouchibi aux autorités françaises qui l’ont pisté depuis plusieurs mois, le trafiquant âgé de 41 ans a été formellement identifié par un cliché et des empreintes digitales figurant dans une notice rouge d’Interpol avant d’être arrêté par la police locale.

​Le service anti-drogue de la police française était à la recherche de Moufide Bouchibi depuis des nombreuses années et le considère comme le plus important importateur de cannabis en France. Les autorités ont pensé l’attrapé plusieurs fois en ayant réussi à le localiser mais en vain comme en 2012 au Maroc lorsque son interpellation était imminente mais sa trace avait été finalement perdue avant de le retrouver en 2019, en Algérie mais il avait encore disparu ensuite. C’est finalement aux Emirats arabes unis qu’il a été identifié formellement ces derniers jours par l’Office anti-stupéfiants avant d’être interpellé, le trafiquant devrait être extradé vers Paris.

Moufide Bouchibi a fait ses débuts dans le trafic de stupéfiants au début des années 2000 en faisant des “go fast” entre le sud de l’Espagne et la région parisienne avec son compère Sophiane Hambli avant d’être trahi par ce dernier et de livrer une guerre puis de monter son propre business dans le commerce de drogue. Il y a dix sans la police française avait intercepté 1,3 tonne de cannabis de son trafic puis en 2015 en Espagne à Cadix la police avait fait une saisie de 48 tonnes de marijuana de son réseau.