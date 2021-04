Le PSG bat le Bayern Munich 3-2 (résumé et vidéo des buts)

Découvrez le résumé et les vidéos des buts de la rencontre entre le Paris Saint Germain et le Bayern Munich, les Parisiens a surprendre les Allemands en menant 2 buts à 0 après 30 minutes de jeu mais en deuxième période les Munichois ont réussi à revenir au score en égalisant mais à la 68ème minute Kylian Mbappé a donné définitivement la victoire à son équipe avec un troisième but pour le PSG.

Malgré la neige et la domination du Bayern avec plus de 30 tirs dans cette rencontre pour les Bavarois, le PSG a réalisé un bel exploit à Munich en battant le champion d’Europe qui l’avait battu en finale lors de la précédente édition de la compétition (0-1) et prend une donc petit option pour les demi-finales avant le match retour au Parc des Princes à Paris.

Les joueurs Parisiens ont fait parler l’efficacité ce soir en effectuer seulement 5 tirs cadrés mais ont concrétisé 3 des tris avec un doublé de son attaquant Kylian Mbappé et un but de son défenseur Brésilien Marquinhos, comme face au Barca, Navas a également été décisif avec des nombreux arrêts.

📽 Comme un scénario que l'on sait écrit à l'avance, Choupo-Moting a évidemment glacé les supporters du PSG avant la pause https://t.co/Gjv0thn4ox — RMC Sport (@RMCsport) April 7, 2021

𝗗𝗼 𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹 🇧🇷 👌 Le 𝘫𝘰𝘨𝘢 𝘣𝘰𝘯𝘪𝘵𝘰 à l'honneur à l'Allianz Arena avec un caviar de Neymar et une conclusion digne d'un attaquant de Marquinhos #FCBPSG — RMC Sport (@RMCsport) April 7, 2021