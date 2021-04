Damso : des internautes réclament le report de son live

A la fin de ce mois Damso devrait dévoiler son nouvel album qui pourrait être le dernier de sa carrière dont le Belge a confié y mettre un terme à partir de l’année prochaine selon ses prévisions pour passer à autre chose mais pour le moment très peu d’informations ont filtré sur cette sortie et son avenir musical avec uniquement l’annonce d’un live sur Instagram dans la soirée du 28 avril 2021 auquel Booba a révélé vouloir s’incruster.

Après le succès de QALF, Damso n’aura fait patienter son public que quelques mois pour son retour et a même fait plaisir à ses auditeurs avec la mise en ligne de l’inédit “J’avais juste envie d’écrire” il y a un peu plus d’une semaine avant d’annoncer une surprise pour ce 28 avril, sans donner plus de précisions. Les fans s’attendent à la sortie d’un album qui devrait donc être diffusé en exclusivité sur son compte Instagram la veille de sa sortie du projet, “Je ferai une écoute sur insta Live le 28 avril à 21” a-t-il déclaré sur le réseau social dans une story.

Mais cette semaine de plus en plus d’internautes ont commencé à s’exprimer sur les réseaux pour demander à Damso de reporter son live qui sera concurrencer le même jour à la même horaire (21 heures) par le match au sommet de la Ligue des Champions entre le Paris Saint Germain et Manchester City pour le compte de la demi-finale de la compétition, la seconde consécutive pour le club Parisien. Une coïncidence inopportune pour le rappeur Belge qui risque de voir une partie de son public devoir faire le choix entre suivre la rencontre au lieu de son direct mais ce dernier ne semble pas pour le moment avoir été affecté par cette nouvelle et devrait maintenir sa date alors qu’il a toujours la possibilité de suivre les deux événements en simultanés.

Vous allez regarder quoi — Alvaro 🪂 (@alvaromxna) April 15, 2021

PSG Damso PSG Damso Quart de finale retour ΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ Bayern 28 avril 21h demain soir 21h Viesurnous y’a tout ça qui trotte dans ma tête là — Γ. Maxtime_ ❤️💙 (@maxtime___) April 12, 2021

att donc jvais avoir le droit à psg city + l’album de damso le même jour ??? — flo 🖖🏾 28/04 (@floriianlaa) April 15, 2021

PSG sur la télé et live de Damso sur le Téléphone — 𝐆𝐡𝐢𝐱𝐋𝐚𝐊𝐚𝐋𝐚𝐒𝐡 💱 (@1962ZIZOU) April 15, 2021