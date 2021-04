Surprise, Damso balance l’inédit : J’avais juste envie d’écrire [Son]

Damso vient tout juste de sortir un nouveau morceau surprise sur YouTube intitulé « J’avais juste envie », le titre est produit par iMan Beats et ne devrait pas être le premier extrait du prochain album du rappeur Belge dont la sortie est programmée pour le courant de cette année 2021.

Dems vient tout juste de confirmer sur son compte Instagram qu’un projet sortira bel et bien le 28 avril prochain et nous offre en attendant un titre inédit disponible uniquement sur YouTube. Le 28/04/2021 devrait donc bien être le jour de la sortie de ce nouvel opus, cette date figure déjà sur l’enveloppe du CD de son dernier album en date QALF, dans un nouvelle publication sur les réseaux sociaux ce lundi avec le message “Invincible car serein” ainsi que le chiffre “28” avant d’ajouter ce mardi “Bonsoir à tous, J’avais juste envie d’écrire un peu en attendant le 28 C’est sur ma chaîne YouTube, bonne écoute et bonne soirée“. Damso nous réserve donc une sortie d’un projet sans donner plus d’indications mais il a surpris tout le monde ce soir en mettant en ligne sur sa chaine Youtube un morceau sans aucune annonce au préalable.

“Il y a un autre album, qui est terminé, ça fait 1 an déjà qu’on bosse dessus.” avait-il révélé au mois de janvier dernier sur le plateau de Quotidien, Damso n’a pas confirmé que le single “J’avais juste envie d’écrire” figure sur ce projet mais fait encore monter la pression en attendant la date du 28 avril qui s’approche et continue de susciter l’engouement des fans, a noter que pour le moment ce single ne devrait pas être disponible sur les plateformes de streaming.