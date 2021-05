Cristiano Ronaldo accusé de viol, la jeune femme exige 64 millions

Au mois d’octobre 2018, Cristiano Ronaldo s’était retrouvé face à la justice suite à l’accusation de viol de Kathryn Mayorga, cette dernière avait accusé le quintuple Ballon d’or de l’avoir violée en 2009 dans une chambre d’un hôtel aux Etats Unis à Las Vegas, l’attaquant Portugais de la Juventus de Turin aurait ensuite acheté le silence de la jeune femme contre la somme de 375 000 euros, des informations formellement démenties par CR7 à l’époque.

Cristiano Ronaldo avait notamment dénoncé des “fake news” sur cette révélation faite dans les médias sur les accusations de viol de la jeune Américaine en expliquant qu’elle tente de “se faire de la publicité sur (son) nom” alors que la police de Las Vegas avait pourtant annoncé l’ouverture d’une enquête sur cette affaire, “Ils veulent se faire de la publicité sur mon nom. C’est normal. Ils veulent devenir célèbres” avait déclaré commenté CR7 pour se défendre publiquement.

Cette semaine le journal Daily Mirror a dévoilé que Kathryn a exigé le montant 56 millions de livres sterling soit un peu plus de 64 millions d’euros de dédommagements pour cette affaire de viol présumé, le média a eu accès au dossier de la procédure judiciaire de cette enquête. Dans les détails la jeune réclame le montant 20 millions d’euros pour “la douleur et la souffrance subies”, 20 millions en raison de “la douleur et la souffrance à venir” puis encore une somme identique de dommages et intérêts, en ajoutant les frais de dossier, l’accusatrice souhaite obtenir environ près de deux ans de salaire du joueur d’après les estimations révélées.

En 2010 un accord a été conclu entre Kathryn et l’attaquant de la vieille Dame afin de lui éviter tout poursuite à venir et en imposant une clause de confidentialité sur cette affaire sauf qu’elle conteste désormais formellement que ce contrat signé entre eux soit valide et dénonce le fait que CR7 ait profité à l’époque de son état mental perturbé pour profiter de la situation.