Floyd Mayweather et le frère de Logan Paul se battent, ça a chauffé !

Un face à face sous haute tension

Le combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul programmé pour le 6 juin prochain à Miami promet d’être très tendu, la première rencontre entre le boxeur et le youtubeur américain a totalement dégénéré, le frère de ce dernier s’est frotté à l’athlète de 44 ans en conférence de presse la nuit dernière en le provoquant.

Toujours invaincu en plus de 20 ans de carrière professionnelle et 50 combats, avec un palmarès impressionnant de plusieurs titres de champion du monde dans différentes catégories de poids, Floyd Mayweather était sorti de sa retraite en 2017 pour battre Conor McGregor avant d’annoncer dans la foulée la fin de sa carrière professionnelle et va remonter sur le ring pour un combat d’exhibition cette fois ci contre Logan Paul, les deux hommes se sont retrouvés en face à face pour la première fois.

Cette grande première a été très animée, Jake Paul, le frère de Logan Paul s’est amusé à prendre la casquette de Floyd Mayweather avant de tenter de prendre la fuite, heureusement pour “Money” furieux après ce geste, un des membres de son équipe a réussi à le stopper et tout cela a ensuite rapidement dégénéré en finissant en bagarre. Le Youtubeur américain a fini avec les vêtements déchirés mais cela ne l’a pas empêché de poursuivre les provocations face au camp adverse, l’incident a ensuite continué dans les couloirs loin des caméras de la presse.

« Un des 30 gardes du corps de Floyd m’a donné un coup de poing », a commenté Jake après l’incident, ce dernier a été frappé au visage par un des gardes du corps de Floyd après avoir dérobé sa casquette et s’en est sorti avec un oeil au beurre noir, un mauvais coup qu’il avait d’ailleurs prémédité en l’affichant fièrement sur son compte Instagram suivi par plus 15 millions d’abonnés, “J’ai ta casquette!” s’est-il amusé a déclaré sur Twitter avant d’annoncer sa mise en vente.

Mettre l’imperturbable Floyd Mayweather dans un tel état d’énervement… Jake Paul a une nouvelle fois réussi son coup 😅

