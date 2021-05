Kaaris ne peut plus faire aucun classique sans lui affirme Booba

Booba vient encore de placer un tacle contre Kaaris après l’énorme buzz de sa dernière vidéo TikTok dans laquelle il ouvre un colis commandé sur le site vente en ligne Vinted et affirme que le slip présent dans le paquet appartenait à la nouvelle compagne du rappeur Sevran qui revend les sous-vêtements sur le marché en ligne communautaire.

Selon B2O, K2Aris ne fera plus de classique

Le DUC de Boulogne est toujours aussi présent musicalement et sur Internet pour poursuivre les clashs comme celui avec Riska qui ne semble pas prêt de trouver une issue. Depuis un peu plus 7 années, les deux rappeurs français sont ouvertement en embrouille suite à l’affaire de l’émission du Planète Rap sur la radio Skyrock avec le freestyle du Sevranais nommé “Il a accouché de sa propre fin” dans lequel il s’en était pris à son ancien mentor. Les deux artistes se sont par la suite adressés fréquemment des piques durant des nombreuses années en musique ou sur les réseaux jusqu’à la tentative d’organisation un face à face dans l’octogone il y a deux ans, un événement ayant fait beaucoup parler mais finalement annulé par Kaaris, ce dernier avait souhaité mettre un terme à toute cette “mascarade” selon ses propres propos marquant du coup sa mise en retrait du conflit en arrêtant de répondre aux attaques sauf que B2O de son côté lui ne lâche absolument rien.

Therapy et Kaaris pris à partie par Booba

Effectivement Booba ne manque pas de s’en prendre à Kaaris régulièrement comme lors de la sortie de la réédition de son dernier “Château Noir” qui a marqué le retour de la collaboration du Sevranais avec l’équipe de producteurs de Therapy, Kopp a encore décidé de les troller une nouvelle fois cette semaine en affirmant que son ancien protégé ne pourra plus jamais faire aucun classique car il ne travaille plus ensemble et qu’il n’est rien sans lui. B2O s’est amusé a posté une photo deux chats en train de se battre pour s’amuser de la situation en surnommant Riska par Chaaris avec le message “Therapy qui essaye de traîner Chaaris en studio pour faire un classique qui n’en sera jamais un car papa n’est plus là”.

Suite à la reformation du duo entre K2Aris et Therapy, le DUC balance également par moment des piques contre l’équipe de producteurs dont la collaboration sur l’album “2.7.0” n’a pas forcément connu le succès commercial mais des très bonnes citriques, les fans ont été ravis de retrouver cette collaboration rappelant l’époque de l’album “Or Noir”. “Il y a des détracteurs c’est sûr, qui ont la voix qui porte et qui font croire beaucoup de chose. Mais quand tu regardes en vérité les chiffres, j’ai toujours eu des certifications (…) Tous ceux qui disent que je ne vends pas, il n’y a pas de soucis. Mais moi je suis fier de ce que j’ai fait. Je sais qu’il y a des artistes dans la musique qui rêveraient d’avoir même un dixième de ce que j’ai fait.” s’était d’ailleurs expliqué l’artiste Sevran concernant les critiques sur ses chiffres des ventes.