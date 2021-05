Booba a acheté un slip de la copine de Kaaris sur Vinted, “C’est la radioactivité”

C’est le slip de la petite copine de Armand (Kaaris)

Après avoir été contraint de quitter Instagram, banni du réseau social à vie pour ses multiples clashs et ses provocations en ayant enfreint les règles de la communauté, Booba ne s’est pas assagi et a pris les commandes du compte de la Piraterie pour toujours sévir sur la toile et il a aussi débarqué sur TikTok depuis le mois de mars dernier avec près de 500 000 abonnés sur son compte, B2O vient de publier une séquence assez folle pour se moquer de Kaaris.

En effet la nuit dernière Booba a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il se met en scène en train d’ouvrir un colis avec une casquette de la Piraterie sur la tête, des lunettes de ski, une pince à linge sur le nez et des gants pour procéder à l’ouverture d’un paquet qui contient selon ses propos un slip de la petite amie de Kaaris qu’il a commandé sur Vinted. “Ok je crois que je viens de recevoir le colis piégé, je dois vérifié la radioactivité, attendez” commente-t-il au début de la séquence avant de déballer le produit qu’il vient d’acheter et d’ajouter, “Je dois faire très attention c’est le slip de la petite copine de Armand, une fille facile, c’est la radioactivité Armand !!!”, en faisait référence à son rival par son vrai prénom qui est “Gnakouri Armand Okou”, “Oh ca vient avec le petit message privé, je l’ai déchiré, Armand”, conclu-t-il.

Une vidéo déjantée

Booba est clairement décidé à ne pas lâcher Riska et vient donc de le troller encore une fois, à la fin du mois de mars, il avait présenté la supposée nouvelle compagne du rappeur Sevranais en dévoilant des dossiers sur sa vie privée en affirmant qu’il aurait quitté la mère de sa fille, Linda pour une autre femme en lui apportant son soutien dans cette rupture, “Linda nous venons d’apprendre votre séparation avec Kaaris qui a enceinté une autre demoiselle. Comme nous, Armand t’as trahis. Tu l’as défendu pendant toute la guerre et pourtant… En te souhaitant un avenir meilleur… Force” avait-il déclaré dans une story avant de poster des photos de la jeune femme et de démontrer qu’elle revend des affaires de K2Aris sur Vinted.

Le DUC avait même révélé que cette dernière est une de ses fans en publiant des anciennes photos d’elle à ses côtés avant de poursuivre ensuite en publiant une vidéo issue d’un compte Vinted de la mise en vente d’un caleçon pour 5 euros en affirmant que c’est la copine de Riska qui vend ses sous-vêtements, “Elle vend ses slips usagés sur le net entre 3 et 8 euros pour subvenir à leurs besoins vu que la carrière d’Armand est terminée” avait lancé avec humour, des provocations auxquels le rappeur de Servan était resté indifférent mais B2O vient encore d’aller plus loin en se moquant de lui dans cette vidéo insolite.