Cette reprise d’Eminem par un enfant palestinien est exceptionnelle

Le classique du rap américain “Cleanin’ Out My Closet” d’Eminem paru au mois de septembre 2002 extrait de l’album “The Eminem Show”, le 4ème album de Slim Shady a inspiré un enfant palestinien pour faire une reprise bouleversante et très réussie de ce titre.

Lors de la promotion du long métrage 8 Mile qui retrace une partie de son parcours avant d’être célèbre et de débuter avec succès sa carrière dans le hip hop, Eminem avait présenté ce single placé dans les listes des morceaux les mieux classées dans les charts, l’artiste y s’exprime au sujet de sa mère en lui reprochant de façon virulente les maltraitance qu’il a subi dans sa jeunesse en regrattant de ne pas l’avoir oublié.

Un titre ayant inspiré un jeune palestinien anonyme pour reprendre ce titre phare du répertoire de Emibem afin de sensibiliser le public sur la situation actuelle dans son pays et lancer un appel à l’aide. Dans la vidéo il se filme devant les ruines de son quartier tout en rappant sur l’intru de “Cleanin’ Out My Closet”. “Vivre avec des restrictions en plus de l’occupation. Vous voulez voir la peine ? Regardez le visage de ces gens. Imaginez que vous êtes expulsé de la seule maison dans laquelle vous avez vécu depuis toujours” chante-t-il pour parler de son quotidien avant de poursuivre avec des paroles très touchantes, “Nous prions pour nos âmes pendants qu’ils prennent nos maisons pour des proies. Je regarde ma petite sœur et je me demande si elle mérite tout ça. Ma seule mission est d’alerter le monde, car vous seuls pouvez changer les choses”.