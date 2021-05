Meurtre de Youssoupha poignardé à mort en plein rue, 3 Arméniens écroués

Mercredi dernier, un jeune père de famille nommé Youssoupha a été agressé à Saint-Étienne par un groupe d’Arméniens, après avoir subi plusieurs coups de couteau, il a succombé à ses blessures, les individus impliqués dans cette violente agression viennent d’être arrêtés.

Les faits ont eu lieu dans la soirée du mercredi 26 mai dans le quartier de La Métare à la rue Colette, la victime a été sauvagement agressée par des Arméniens et poignardée à mort pour un «motif futile» selon Le Figaro suite à une altercation impliquant plusieurs personnes, des témoins ont filmé le drame et la vidéo circule sur la toile depuis quelques jours. Elle a suscité une vague d’émotion sur les réseaux face aux terribles images. “Horrible : Youssoupha d’origine gambienne, âgé de 26 ans poignardé à mort, mercredi 26 mai à Saint-Etienne. Il était le père d’une petite fille de 2 mois et demi, une petite fille qui grandira sans son père sauvagement assassiner par un groupe négrophobe” a réagi le rappeur du 113, Mokobé sur son compte Twitter pour cet acte et face à l’absence de médiatisation dans la presse sur cette affaire.

La victime d’origine gambienne n’était âgée que de 26 ans et papa d’une petite fille, il a reçu 4 coups de couteau au ventre, encore en vie à son arrivée aux urgences, le jeune homme est décédé de ses blessures quelques heures après au bloc opératoire du CHU de Saint-Etienne. Trois individus de nationalité arménienne ont été interpellé par la police, ils ont tous été mis en examen pour «meurtre avec armes, en réunion», ils étaient « apparemment sous l’effet de l’alcool » lors du drame.

