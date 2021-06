Benzema rate son penalty, les réactions sont folles

Ce mercredi soir, Karim Benzema a fait son grand retour sous le maillot bleu, malgré un bon match et une victoire 3 buts à 0 face à l’équipe du Pays de Galles, l’avant centre n’a pas été en réussite face au but, il a raté un penalty et a trouvé le poteau après un bel enchainement sur le troisième but de Ousmane Dembélé.

Lors de cette rencontre l’équipe de France n’a pas au de mal à battre le Pays de Galles réduit à dix à la 34ème minute de jeu après l’expulsion du milieu de terrain Neco Williams pour une faute de main dans la surface de réparation qui a entrainé le penalty manqué de Karim Benzema, il a croisé son tir à ras de terre mais la gardien est parti du bon côté vers son poteau droit pour stopper le ballon. L’avant centre du Real Madrid n’a pas concrétisé ses 3 derniers penalties en équipe de France avec deux tirs stoppés (Suisse en juin 2014, Pays de Galles en juin 2021) et un tir en dehors du cadre (Suède en novembre 2014).

Après cinq année d’absence, le retour du joueur Madrilène était très attendu par le public, les internautes ont été très actif sur Twitter pour commenter sa prestation lors de ce match amical de préparation avant l’Euro, “Enchaînement de Benzema contrôle poitrine + reprise de volée j’avais plu vu ça depuis l’époque de R9 ce mec est un niveau au dessus allez les bleus” ou encore “C’est pas Benzema qui a raté le penalty c’est le goal qui l’a arrêté” a tweeté Mohamed Henni comme vous pouvez le découvrir ci dessous avec les meilleures réactions souvent assez drôles ainsi que des nombreux montages très réussis.

But de Dembouz et sourire de Benzema que demande le peuple pic.twitter.com/9AybeIeUWO — L'interiste ⭐⭐ (@L_interiste_) June 2, 2021

Double de Benzema 3-0 pour la France il est trop trop trop fort comment il se l’emmene de la poitrine c’est trop — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) June 2, 2021

Didier Deschamps qui balance Dembélé – Coman – Benzema en attaque pic.twitter.com/x64A5LESd2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 2, 2021

🚨Flash – Suite au pénalty raté de Karim Benzema, Didier Deschamps envisagerait un changement de dernière minute pour la jeune pépite du Rassemblement National pic.twitter.com/2JEff2iFNq — Cassoum (@Cassoum1) June 2, 2021

Benzema qui fait exprès de tirer sur le poteau pour que Dembele (8 buts en 4 ans) puisse marquer. La marque des très grands ! — Zedinho2 (@jijirestreint) June 2, 2021

Le gardien qui laisse tout le monde marquer sauf Benzema #FRAPDG pic.twitter.com/k5Ejiv7TDY — Srd 🇲🇦 (@DKRsrd) June 2, 2021

Le gardien gallois sur les occasions de Benzema #FRAPDG pic.twitter.com/BBFci0MIFO — Kratos de Riv (@KratosDeRiv) June 2, 2021

L enchaînement de Benzema contrôle poitrine + reprise de volée j’avais plu vu ça depuis l’époque de R9 ce mec est un niveau au dessus allez les bleus ❤️🇫🇷 — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) June 2, 2021

Je pense à ceux qui vont résumer le match de Karim Benzema à "il a raté son pénalty" alors qu'il a été monstrueux dans son jeu sans ballon, il provoque un rouge, le pénalty, le but d'Ousmane, quasi sans faute dans la prise de décision..

Quel joueur de football. #FRAPDG — Abdellan Zoubpez (@rclensynadamas) June 2, 2021

Jean Messiha qui fait des trous dans les chaussures de Benzema pour pas qu'il mette de But pic.twitter.com/O5nRJhnqtM — Cassoum (@Cassoum1) June 2, 2021

C’est pas Benzema qui a raté le penalty c’est le goal qui l’a arrêté — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) June 2, 2021

Statistique alarmante pour Benzema : 45 minutes sans marquer depuis son retour en Bleus Doit-on d'inquiéter ? pic.twitter.com/gqI91jQDZS — Aeron Reborn (@thissisaeron) June 2, 2021