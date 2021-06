Luv Resval rêve d’un feat avec Nekfeu et Lil Uzi Vert

Après son projet en commun avec Alkpote en 2018, Luv Resval vient de sortir son nouveau projet Étoile Noire avec plus de 12 000 ventes pour la première semaine d’exploitation de l’album, le jeune rappeur français était de passage dans l’émission Le Code sur Apple Music pour répondre aux questions de Mehdi Maïzi.

Face à Mehdi il se dévoile et laisse entrevoir sa personnalité et son univers atypiques. Il partage ses références artistiques (tout en faisant des allusions à Star Wars tout le long de l’interview), sa fascination pour le Moyen Age et la fantasy. Il parle de sa collaboration avec Alkpote, du thème récurrent des femmes dans ses textes, de son rapport à la nostalgie, et déclare qu’il aimerait faire un featuring avec Nekfeu.

“C’est comme un parcours. C’est comme un enseignement. Ouais, expérience de ouf ! Ça a donné beaucoup, beaucoup. J’ai appris beaucoup parce ce qui lui, il fait beaucoup de scène et il lâche tous ses textes. Il les connaît par cœur. Et avec le souffle et tout. C’est un ancien. J’ai beaucoup appris.” a expliqué Luv Resval à propos de sa collaboration avec Alkpote avant de s’expliquer sur sa fascination pour le Moyen Age, “Tout me fascine dans ce qui était avant moi. Le Moyen Âge pour toutes les rebellions. Les guerres, la liberté. Pas de caméras dans les rues. Certains marchent pieds nus, certaines femmes sont seins nus. Les enfants jouent aux pièces, les enfants volent. Je trouve ça magnifique, cette époque. Les duels se lancent à l’épée. C’était incroyable ! Je trouve ça magnifique. Dans la saleté, je trouve qu’il y a une certaine pureté aussi. Une certaine beauté, une clarté, une honnêteté dans les duels.”.

“Elles sont un de mes sujets favoris. Exact. J’aime beaucoup. La femme est porteuse de vie. En vérité, elle est omniprésente dans la vie et elle sera donc omniprésente dans mes textes. Forcément. Peu de gens flexent avec l’amour, en vérité. On ne flex pas avec l’amour ! Peu de couples arrivent à se vanter d’avoir tenu, tu vois, des années et des années. Donc, on ne peut pas flexer. Peu de personnes arrivent à flexer réellement avec l’amour. C’est plus triste que joyeux.” a-t-il ensuite déclaré au sujet des femmes comme sujet récurrent de ses textes avant de conclure sur le featuring qu’il rêve de réaliser en donnant plusieurs noms, “J’aimerais bien faire un son avec Nekfeu. J’aimerais bien faire un son avec A$AP Rocky. Je pense que c’est mes deux préférées pour l’instant. Mes deux seuls rêves. Lil Uzi Vert aussi. Faire un son avec Lil Uzi Vert.” a-t-il confié.