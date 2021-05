Nekfeu et Gims : c’est officialisé !

Mais ou s’arrêtera Gims ? Après les derniers singles avec les collaborations de Dajdu, Slimane, Jul et SCH pour les deux premiers extraits de la réédition de son dernier album solo, Les vestiges du fléau, Meugui vient tout juste de présenter le tracklisting complet de son projet à paraitre pour le 28 mai prochain avec un nouvel invité de marque Nekfeu.

Au mois décembre dernier le rappeur de la Sexion D’Assaut avait annoncé des featurings à venir avec Vald et Rohff, celui avec Housni devrait figurer sur le prochain album de ce dernier programmé pour cette année mais Gims nous a finalement réservé une nouvelle surprise ce mercredi avec l’annonce des invités de la réédition du Fléau en révélant la présence du Fennec pour une connexion inédite qui promet d’être un gros blockbuster.

Pour teaser cette connexion Meugui a mis en ligne une vidéo avec les noms des morceaux et des featurings enfouis sous terre comme pour une fouille archéologique, le projet comporte dix titres bonus par rapport à la version de base parue au début du mois décembre 2020. Le morceau en commun avec Nekfeu se nomme “C’est quoi l’del ?” et le single pourrait offrir un gros succès commercial, l’ancien rappeur du groupe 1995 étant relativement discret depuis la sortie de son album Les étoiles vagabondes, l’annonce de son nom pour une collaboration suscite toujours un énorme engouement auprès du public et notamment de ses fans. Il sera également prochainement présent sur un autre morceau inédit pour une connexion avec le rappeur Zed de 13 Block pour marquer son retour en 2021 sur ses deux premières apparitions de l’année.

Rayvanny, Dhurata Dora, Inso Le Véritable, Mohamed Ramadan ainsi que Naza sont les autres invités de l’album Les vestiges du fléau désormais disponible en précommande sur les sites de vente en ligne et le webstore de l’artiste.