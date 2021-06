Mbappé en clash avec Giroud ? Il répond de la meilleure des manières à un journaliste

Alors que la presse s’agite d’un éventuel conflit entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud depuis les propos de ce dernier face à la presse après la rencontre face à la Bulgarie en ayant déploré le fait de ne pas avoir reçu suffisamment de ballons après son entrée en jeu à la place de Karim Benzema en ciblant sans le citer explicitement l’attaquant du PSG qui s’est ensuite agacé de cette déclaration dans les vestiaires.

Selon la presse sportive, Mbappé aurait même demandé immédiatement à Deschamps d’organiser une conférence de presse pour qu’il puisse s’exprimer à ce sujet, ce qui lui a été refusé mais finalement le meilleur joueur de la Ligue 1 cette année s’est présenté ce dimanche face à la presse et a répondu aux questions des journalistes, il a été très clair sur le sujet d’un éventuel conflit en équipe de France avec Giroud.

Effectivement lors de cette conférence de presse, Bertrand Latour, un journaliste de la chaîne L’Equipe a déclaré envers Mbappé qu’il donne selon lui plus rapidement le ballon à Neymar au PSG ou Benzema chez les Bleus qu’à Olivier Giroud, le joueur Parisien a donné une explication parfaite aux détracteurs. “On en a parlé et ça a fait beaucoup parler peut-être parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’autres choses à dire, parce que sur le terrain, ça se passait bien. Tout le monde sait ce qu’il s’est passé, j’ai été un peu affecté. Mais il ne faut pas en faire toute une histoire. On est ici pour représenter l’équipe de France, c’est le plus important” a-t-il tout d’abord déclaré sur cette affaire. “Ce sont des joueurs complètement différents. On parle de Neymar qui touche 150 ballons par joueur, Benzema qui en touche 80 et Olivier beaucoup moins de par son profil. C’est sûr que je lui ferai moins de passes mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas Olivier. C’est juste que son profil est différent.” a-t-il ensuite expliqué au journaliste de L’Equipe avant de poursuivre, “Karim vient décrocher à 40 mètres pour toucher le ballon là où Olivier préfère rester dans la surface et être présent pour les derniers ballons. C’est un peu malsain parce qu’on essaye de dire des choses sans les dires”.