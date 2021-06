Squeezie bloqué par Youtube, il ne peut plus publier ses vidéos

Tout le monde doit respecter les règles, même les plus grands ! Squeezie, la star de YouTube en France aux millions d'abonnés s'est fait évincer temporairement de la célèbre plateforme.

Gros coup dur pour Squeezie qui vient de subir les foudres de Youtube, suivi par plus de 15 millions d’abonnés et avec plus 8 milliards de visionnages sur ses vidéos, le Youtubeur Français a été sanctionné par la plateforme d’hébergement de vidéos pour ne pas avoir respecté les droits d’auteur.

L’année dernière le Youtubeur avait confié être déjà multimillionnaire à seulement 24 ans en révélant des informations sur son immense fortune dans l’émission Popcorn, “Moi je n’ai pas du tout de tabou avec ça. Vous le savez, c’était rendu public, on avait vendu notre société à Webedia à l’époque et du coup j’ai touché quelques millions. Ce qui est très agréable dans une vie, je dois être honnête” avait déclaré Squeezie à l’époque, malgré ce succès notamment construit avec sa notoriété sur Youtube, cela n’a pas empêché le célèbre site web d’hébergement de vidéos appartenant à Google de le bloquer plusieurs jours.

En effet celui qui s’est également lancé dans une carrière de chanteur l’année passée avec son premier album et une récompense aux NRJ Music Awards vient d’être sanctionné pour une durée d’une semaine, il ne pourra plus publier aucune vidéo sur sa chaine pendant cette période. “Une vidéo de 2018 qui prend un strike, interdit d’upload pendant sept jours ! Désolé de vous avoir déçu, je recommencerai plus, je suis en pleine remise en question.” a-t-il révélé sur cette sanction l’empêchant également de réaliser un direct avec son public, il n’a toutefois pas précisé quelle est la vidéo concernée par ce litige.

Heureusement, Squeezie peut encore compter pendant sur sa chaine Twitch très suivie ou ses comptes sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram qui sont suivis par des millions d’abonnés mais il devra faire attention à l’avenir car en cas de récidive il risque de se faire sanctionner plus lourdement jusqu’à un bannissement complet de son compte.