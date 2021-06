Benzema : Twitter en folie après ses buts face au Portugal [Vidéos]

Benzema a mis Twitter en PLS !

Après deux matchs sans réussi à trouver le chemin des filets et un but refusé pour une position de hors jeu face à l’Allemagne, Karim Benzema a enfin réussi ouvert son compteur buts ce mercredi pour le troisième match de l’équipe de France à l’EURO 2020 face au Portugal ce qui a mis le feu sur Twitter.

Les Bleus sont en difficulté ce soir face à l’équipe de Cristiano, l’attaquant de la Juventus de Turin a ouvert le score à la demi-heure de jeu sur un penalty obtenu après une faute d’Hugo Lloris pour donner l’avantage aux Portugais mais dans les arrêts de la première mi-temps, la France a également obtenu un penalty suite à une faute de Nelson Semedo dans la surface sur Kylian Mbappé. Karim Benzema s’est présenté face à Rui Patricio pour égaliser et a réussi à marquer son premier but de la compétition afin de tenter de relancer son équipe dans cette rencontre.

Quelques minutes après son but le nom de l’attaquant du Real Madrid s’est retrouvé dans le Top Tendances sur Twitter en France avec des milliers de Tweets, les internautes ont réagi en masse au premier but de Benzema. Le joueur Français a ensuite récidivé quelques minutes plus tard avec un second but dès l’entame de la deuxième mi-temps pour donner l’avantage aux Bleus 2 buts à 1 sur une superbe service de Paul Pogba.

A cette occasion Karim Benzema est devenu le troisième joueur à inscrire un doublé pour la France dans un match de l’Euro et de la Coupe du monde, après Thierry Henry et Zinédine Zidane.

[🎥 VIDEO] 🏆 #EURO2020 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA

🔥🔥🔥 LE DOUBLE DE BENZEMA !

💪 Lancé en profondeur à la limite du hors-jeu par Pogba, Benzema glisse le ballon dans le but !https://t.co/cIZUN00fFg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2021

[🎥 VIDEO] 🏆 #EURO2020 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA

🤩 Les deux buteurs se retrouvent au moment d’aller aux vestiaires !

📺 Suivez la 2ème mi-temps de Portugal – France, en direct sur beIN SPORTS 1 ! pic.twitter.com/4okdbpRT68 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2021

[🎥 VIDEO] 🏆 #EURO2020 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA

🔥🔥🔥 BENZEMAAAAAAAAAAAA !!!!

🤩 KB(1)9 égalise sur penalty après une faute de Semedo sur Mbappé !https://t.co/9qrNEBSfCy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2021

[🎥 VIDEO] 🏆 #EURO2020 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA

🔥🔥🔥 CR7 sur penalty !

😅 Lloris fracasse Danilo sur sa sortie et la capitaine portugais sanctionne les Bleus !https://t.co/GU0a3JSvTT — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2021

[#EURO2020] Karim Benzema est le 3️⃣e joueur à inscrire un doublé pour la #FRA dans un match de l’Euro & de la Coupe du monde, après Thierry Henry et Zinédine Zidane ! 🇫🇷 pic.twitter.com/asTXVUdpUJ — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 23, 2021

Benzema quand Giroud va se lever pour s’échauffer pic.twitter.com/j7fNoGIOub — LONGUE VIE À TOUS MENNÉS ❤️ (@CaminoTV) June 23, 2021

Benzema depuis son premier but sur penalty : pic.twitter.com/DXrqbnTlZH — 💮Axhel 03 🌘 (@Axhel03) June 23, 2021

ENCORE LUI 🔥 KB9 !! LE FUMIER ⚔ BENZEMA LES A ETEINT #FRAPOR #PORFRA pic.twitter.com/6uDUsvk2Hy — Thé Max 🍵🌨 (@TheMax_530) June 23, 2021