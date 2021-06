Validé : la saison 2 s’annonce sous haute tension avec Rohff, Saïd Taghmaoui, Naps

L’attente est de plus en plus longue pour le public mais la sortie de la saison 2 de la série Validé se précise enfin, Franck Gastambide l’avait annoncé en début de semaine, le premier teaser avec Rohff, Saïd Taghmaoui ou encore Naps est enfin disponible et fait clairement monter la pression avant la diffusion du premier épisode à venir sur Canal Plus.

Au mois de mars dernier, la toute première série télévisée sur la rap français réalisée par Franck Gastambide a créé l’événement, encensée par les critiques et les téléspectateurs, la première saison “Validé” a été un succès total et rapidement le réalisateur avait confirmé que Canal Plus a commandé une seconde saison de sa série mais malheureusement la pandémie du COVID-19 a retardé le tournage ce qui a repoussé la sortie de cette suite.

Dans la première saison le public a pu découvrir Lacrim, Ninho, Rim’k et pleins d’autres rappeurs français au casting de la série mettant en scène dans le rôle principal le rappeur Hatik avec son interprétation d’Apash, une jeune homme qui va tenter de percer dans la musique mais dont la fin de saison laisse présager une suite des événements sans lui, assassiné dans la dernière séquence de l’épisode.

Aujourd’hui, la saison 2 de Validé se dévoile enfin un peu plus avec les premières images très attendues par le public, Apash ne devrait pas être présent dans la suite de Validé dans laquelle les spectateurs pourront retrouver Rohff, Saïd Taghmaoui, Laetitia Kerfa, Rohff, Naps, Bosh, YL, Kofs, Soolking, Dinos, Alonzo Mac Tyer, Gazo ou encore Mister You, la diffusion est programmée pour la rentrée 2021, sans doute au début du mois de septembre sur la chaine cryptée Canal +.