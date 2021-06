Booba avait pourtant promis récemment de laisser La Fouine tranquille en postant une ancienne vidéo de ce dernier datée d’il y a sept ans dans laquelle il avait confié à l’époque ne plus écouter les morceaux de B2O après la parution de l’album de “0.9” mais le DUC avait finalement ajouté une séquence de Laouni en train d’écouter le titre “Jour de paye” issu de l’album “Lunatic” pour démontrer que le rappeur de Trappes avait menti.

“Vous êtes des gamins moi j’veux plus parler d’ce gars mais c’est quoi cette musique et ce montage” avait déclaré Booba avec plusieurs émojis mort de rire avant de traiter La Fouine de menteur mais suite à cette publication Kopp s’était assagi et avait laissé l’artiste de Trappes en paix en ayant visiblement mis de côté leur clash, le DUC semblait bien avoir tourné la page de cette embrouille même s’il continue de tacler ses autres rivaux tel que Gims, Kaaris, Rohff ou encore Damso.

Mais finalement B2O n’a pas tenu bien longtemps et vient de relancer une pique contre Laouni comme souvent dans la story du compte Instagram de La Piraterie en révélant le morceau qui selon lui aurait mis fin à la carrière de ce dernier. En effet Booba a posté un extrait de son titre T.L.T paru le 3 février 2013 produit par Therapy & Loxon extrait l’album “Futur 2.0” dont les trois lettres signifient, “Tue-les tous” et dans lequel il chante “Si tu n’protèges pas tes arrières, tu devrais. B2O, j’arrête les carrières, pour de vrai”.

Un morceau clash en réaction au single “Autopsie 5” de La Fouine qui lui faisait suite à “A.C. Milan” de Kopp. A l’époque le rappeur de Trappes avait répliqué dans la foulée avec un titre homonyme mais avec la signification de “T’as La Tremblote” pour les trois lettres. « Voici la musique qui a arrêter la carrière de La Fouine » a ajouté Booba en légende de sa publication pour affirmer que cette chanson aurait donc mis un stop à la carrière de son rival qui est toujours présent dans le rap game même s’il ne vend plus autant qu’auparavant.