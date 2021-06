Booba abandonne le clash contre La Fouine, “J’veux plus parler d’ce’gars”

Ce n’est pas une déclaration de paix mais Booba préfère s’amuser de la situation et pourrait finalement enfin tourner la page de son embrouille avec La Fouine.

Comme avec Kaaris, Damso et Gims, Booba avait collaboré avec plus ou moins de succès avec La Fouine avant de se lancer dans des clashs contre ses anciens acolytes. Celui avec La Fouine avait débuté suite à la polémique du morceau Paname Boss en 2012 alors que Laouni l’avait invité sur le single Reste en chien en 2007 extrait de son album Aller-retour. Dans le titre extrait de l’album Drôle de parcours regroupant sept rappeurs, une punchline du couplet du rappeur de Trappes avait fait débat à l’époque avec la phrase, “J’entends ce clash sur toi partout sur les ondes mais comme un appel à la Mosquée, tu peux pas répondre” que B2O a pris comme une attaque personnelle en référence à son différend du moment cette année là avec Housni avec le titre Wesh Zoulette auquel il n’avait pas encore répliqué au moment de la sortie du clip.

La Fouine expliquera que cette pique n’était pas à l’encontre de Booba mais de Tunisiano avec qui il avait monté un faux clash pour le buzz sauf que le mal était fait, les deux rappeurs en étaient venus aux mains à Miami au mois de mars 2013, le DUC avait ensuite aussi révélé le casier judiciaire de son rival qui a démenti les informations dévoilées à son sujet. B2O ne le lâche plus depuis cette affaire et a multiplié les attaques contre Laouni ces derniers temps que ce soit en musique dans ses morceaux ou de façon récurrente sur les réseaux sociaux alors que ce dernier reste relativement indifférent aux provocations et semble être passé à autre chose depuis près de deux ans.

Booba pourrait enfin oublié La Fouine selon sa dernière story dans laquelle il a posté une vieille séquence d’il y a un peu plus de 7 ans ou l’artiste de Trappes déclarait n’avoir plus jamais écouté les titres de B2O suite à son album 0.9 avant de passer une vidéo dans laquelle, Laouni reprend son single Jour de paye issu du projet Lunatic sorti juste après pour montrer qu’il a menti. “Vous êtes des gamins moi j’veux plus parler d’ce gars mais c’est quoi cette musique et ce montage” commente Kopp avec plusieurs émojis mort de rire tout en le traitant de menteur.