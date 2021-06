La cérémonie des Bet Awards a eu lieu la nuit dernière dans la ville de Los Angeles au Microsoft Theatre et a réuni des nombreux acteurs de la communauté hip-hop aux Etats Unis, Lil Nas X s’est notamment fait remarquer avec sa prestation conclue en embrassant un danseur présent à ses côtés.

Lil Nas X a interprété en live son morceau Montero (Call Me by Your Name) dont le clip avait fait polémique lors de sa mise en ligne il y a trois mois mais cela n’a pas empêché son succès avec plus de 270 millions de visionnages sur Youtube, La vidéo avait scandale pour la séquence du twerk du rappeur Américain sur une représentation du diable, en France, les chaînes télévisées M6 Music et MCM ont censuré le clip en supprimant la fameuse scène du lap dance en stoppant la vidéo avec à l’arrivée dans le palais.

Fidèle à lui même, l’artiste originaire d’Atlanta est apparu habillé d’une robe sur le tapis rouge et a fait un hommage à Michael Jackson en s’inspirant du visuel de Remember the Time avec un décor de l’ancienne Egypte, pour finir son show, il a fougueusement embrassé un des danseurs au sommet de la pyramide. Une séquence ayant suscitée des nombreuses réactions sur les réseaux comme celle de Diddy. Ce dernier n’a pas hésite à afficher ouvertement son soutien au l’auteur du tube Old Town Road avec le tweet, “Lil Nas X l’a fait ! N’ayez pas peur !” ainsi que des émojis applaudissements pour le féliciter de sa performance.