Sadek pète un plombs face aux influenceurs à Dubaï, Milla Jasmine réplique

Escort touchée en plein cœur !

Sadek a craqué et s’en est pris aux méchamment influenceurs français vivant à Dubaï sur fond de règlement de comptes. C’est ensuite parti en clash entre le rappeur du 93 et certaines des personnes ciblées comme Milla Jasmine ou encore Dylan Thiry, la candidate de télé-réalité n’a pas hésité à répondre et à faire des révélations sur la vie privée de l’auteur du tube “Madre Mia” pour se défendre.

Sans vous, ils seraient serveurs ou escortes !

Connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche, ces dernières semaines Sadek est très actif sur les réseaux sociaux et fait fréquemment parler pour ses coups de gueule comme contre Leto ou encore récemment pour tacler le média Générations. Cette fois-ci se sont ses propos contre les influenceurs français vivant à Dubaï qui ont fait beaucoup de bruit et il ne semble pas prêt de lâcher l’affaire.

L’artiste natif de Neuilly-Plaisance a dénoncé le fait que des nombreuses stars de la télé-réalité mettent en place des arnaques pour profiter des fans dans le but de faire de l’argent sur le dos. “Vous devez manger dans leurs plats, boire dans leurs verres, dormir chez eux, et même bai*er leurs femmes. Leur argent, c’est plus que le vôtre, n’oubliez pas que sans vous, ils seraient serveurs ou escortes” affirme-t-il dans une vidéo. Sans citer directement des noms, Sadek dénonce ensuite les placements de produits sur les réseaux sociaux comme pour le trading, “Ce sont des arnaqueurs, je les hais du fond de mon cœur, et vous devez faire la même chose, il y a une vraie guerre aujourd’hui à faire. Arrêtez de faire les trous du c*l.”.

Sadek balance tout

Le rappeur poursuit ensuite les accusations dans différentes stories Instagram pour exprimer son agacement face à la présence dans la ville des Emirats Arabes Unis des influenceurs Français. Face aux déclarations, Milla Jasmine a répliqué, “Je suis carrément choquée. Je suis dégueulassée par ses propos. Je comprends même pas comment on peut être autant à l’aise à critiquer les influenceurs qui vivent à Dubaï alors que lui fait la même chose.” a-t-elle répondu avant de poursuivre. “Si on raisonne comme toi Sadek, si toi, tu n’avais pas été rappeur, on sait comment t’aurais fini ? Voleur à la sauvette ? Vendeur de barrettes ?” précise-t-elle.

“Escort touchée en plein cœur.” a réagi Sadek pour en remettre une couche. “Je comprends mieux pourquoi tu n’as jamais percé. Ta réponse est aussi éclatée que ton rap. Tellement éclatée que personne ne connaît un seul de tes sons. Parle pas de la femme des gens si tu veux pas qu’on parle de la tienne et en parlant de tchoin, comment va Ticha ? Et le bébé ?” a ensuite balancé Milla. “Salut les amis ou est ce que je peux mettre une vidéo de Milla Jasmine en train de manger du c*c* sans que mon compte saute ?” a menacé le rappeur sur Twitter, les deux protagonistes ont ensuite poursuivi les échanges tendus sur les réseaux.

LE DOSSIER SADEK V/S MILLA _ GROS REBONDISSEMENT. ✅#millajasmine affiche Ticha, l’ex maîtresse de Sadek pour clasher le rappeur suite à son snap sur les influenceurs de Dubaï🌴.

✅Ticha la recadre.#sadek #ticha #millajasmine pic.twitter.com/spRTtVdNya — BLACK CURVY STYLE (@blackcurvystyle) August 22, 2021