Sadek tacle le média Générations sur son conflit avec Leto

Le gros coup de gueule de Sadek ! En attendant de découvrir sa nouvelle collaboration avec Jack Many sur le titre “Fin de journée”, Sadek s’est agacé sur son compte Twitter cette semaine d’un article le concernant publié par le média Générations sur son différend avec Leto. Le rappeur du 93 n’a pas apprécié cette publication au sujet de ce conflit et a décidé de le faire savoir ouvertement sur le réseau social à l’oiseau bleu.

La radio se fait traiter de merde

Depuis quelques jours Sadek a tenté d’interpeller à plusieurs reprises Leto sur le fait que ce dernier n’aurait pas été reconnaissant envers lui malgré son soutien pour le mettre en avant. L’artiste de Neuilly-Plaisance reproche notamment au rappeur du groupe PSO Thug de ne pas avoir fait la promotion de leur dernier collaboration. Ce dernier a brièvement réagi dans une story Instagram avec le message “Gros Sadek, ton dealer est nul wesh” avant que l’interprète de “Madre Mia” ne s’explique dans une vidéo sur les détails de cette affaire et sur son choix d’avoir rendu tout cela publique.

Ils ont plus aucune force….

Sadek a réitéré ses accusations et s’en est justifié. “Je fais un petit message au petit bât*** de ses morts là qui m’a brisé le cœur. Leto, je te rappelle que tu as commencé à mettre du Gucci en 2019 et que la cocaïne, je la vendais à tes producteurs espèce de gr** sch***.” a-t-il déclaré avant de continuer. “Tu veux que je te rappelle tout ? Quand tu faisais des comas éthyliques pendant “Plein les poches”, on ne te voit pas dans l’appartement, il y a que moi et Aero parce que toi tu es allé dormir, c”est la 1ère fois que tu buvais de la Belvédère. Réveille-toi avant que je te réveille” a-t-il conclu.

Une déclaration relayée par Générations dans un article intitulé “Leto répond à Sadek qui le menace”. Le Community Manager manager a ensuite posté le lien sur Twitter avec la légende “La tension ne descend pas entre @Leto_PSOTHUG et @Sadekniuum” en mentionnant les comptes des deux rappeurs. Un tweet que l’artiste du 93 n’a pas approuvé, “Générations depuis que vous avez changez votre équipe vous êtes vraiment devenu des merdes Pascal Cefran, t’as bien fait de te barré, ils ont plus aucune force“ a-t-il déploré pour exprimer son mécontentement.