L’influenceur rappeur Greg Yega choqué par son violent home-jacking

Avoir une arme pointé sur soi je ne l’oublierais jamais

L’influenceur Marseillais connu sous le nom de Greg Yega suivi par plus de 1,4 million d’abonnés sur Instagram a passé un sale week-end. Candidat de l’émission de téléréalité « Les Marseillais » et ancien compagnon de Maeva Ghennam, Grégory Yeghiazarian de son vrai nom vient d’être victime d’un violent home-jacking à son domicile situé dans la ville de Marseille.

Le jeune homme a été ciblé par un home-jacking dans le 11ème arrondissement de la cité phocéenne. Deux cambrioleurs vêtus de cagoules et armés ont pénétré chez lui dans la matinée du samedi 28 aout en passant par la fenêtre de son domicile. Greg Yega présent sur place avec sa compagne au moment de cette intrusion a été braqué par les malfaiteurs. Ils ont utilisé une arme ou encore assené des coups de poing et des gifles pour menacer le couple dans le but de dérober des objets de luxe tel que des bijoux et des montres ou encore de l’argent liquide.

Greg Yega se confie sur le traumatise vécu

Le journal La Provence a révélé l’information dans un premier temps ce dimanche soir avant que Greg Yega ne confirme la rumeur en s’exprimant sur sur son compte Snapchat sur ce qu’il a vécu avec sa petite amie et donner de ses nouvelles à se communauté pour les rassurer. “Mélanie (sa compagne) et moi nous sommes très choqués. Je vous avoue que je n’ai pas la force de parler de ça” a-t-il tout d’abord expliqué avant de poursuivre. “On eu très peur et à la fois je me dis qu’on a eu de la chance car ça aurait pu être pire. Avoir une arme pointé sur soi je ne l’oublierais jamais. Mais nous sommes là, nous allons bien, et ce n’est que du matériel”.

“Avec tout ce qu’il se passe en ce moment dans le monde, je me dis que je n’ai pas le droit de me plaindre. Nous allons nous en remettre.” a ensuite tenté de relativiser Greg Yega dans son message que Mélanie Orlenko présent à ses côtés au moment des faits a relayé avant de s’exprimer à son tour dans une story de son profil Instagram. “On n’avait pas forcément la force d’en parler, parce que dès qu’on en parle ça nous fait revivre le moment, et vous imaginez qu’on a qu’une seule envie c’est de s’enlever ces images horribles de la tête” a-t-elle commenté.

Au mois d’avril dernier, l’influenceur s’est lancé dans la musique sous le pseudo de Bebew avec son premier single rap nommé “J’Fly” avec un véritable succès pour le clip du morceau, la vidéo totalise plus de 15 millions de vues sur Youtube.