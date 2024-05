Face à face tendu entre Cédric Doumbé et Jaleel Willis

Ça a chauffé fort entre Cédric Doumbé et Jaleel Willis, les deux combattants de MMA étaient déjà prêts à en découdre avant de s’affronter dans la cage ce soir !

C’est aujourd’hui que Cédric Doumbé et Jaleel Willis se défient en co-main event du Bellator Paris. Les deux hommes ont déjà failli en venir aux mains lors de leur premier face à face jeudi, lors de la conférence de presse officielle, le français a provoqué l’américain qui a craqué, ce dernier s’est énervé face à la provocation de son adversaire, il était proche de péter un plomb et cela promet d’être très chaud dans la cage.

Une altercation éclate entre Cédric Doumbé et Jaleel Willis, la tension est palpable !

Dès l’arrivée de Doumbé sur scène, après Willis pour la pesée cérémoniale, les choses ont failli déraper. L’ancien champion de kicboxing, habitué à faire le spectacle, a lancé son tee-shirt sur son adversaire, l’agaçant avec ce comportement arrogant. Une première altercation a éclaté avant même la confrontation officielle, qui n’a pas arrangé les choses entre les deux hommes. Face à face, les combattants se sont toisés avec des regards noirs. Dès que l’officiel a donné le signal, Jaleel Willis s’est jeté sur Doumbé, mais la sécurité est rapidement intervenue pour les séparer afin d’éviter qu’une bagarre n’éclate.

L’ambiance était électrique et il est clair que Cédric Doumbé et Jaleel Willis ont hâte d’en découdre dans la cage. ‘The Best’, comme on surnomme Doumbé, aura à coeur de mettre ses menaces à exécution et de remporter ce combat devant le public parisien et se racheter après l’épisode de l’écharde face à Baki.