Clash : Cyril Hanouna invite Booba et Sadek sur TPMP pour s’expliquer

Le clash entre Booba et Sadek commence a dégénéré sur les réseaux, Cyril Hanouna n’a pas peur et a décidé d’inviter sur TPMP les deux rappeurs français pour s’expliquer comme il l’avait fait en 2019 en pleine négociation pour l’octogone avec Kaaris. La situation entre les deux rivaux est de plus en plus tendue et ils semblent désormais prêt à en venir aux mains dans un combat de MMA. Proche de B2O, l’animateur de C8 va sans doute tenter d’apaiser les esprits en direct dans son émission.

Un peu comme lorsque Booba était en clash avec Kaaris en 2019, en plein pourparlers pour l’organisation d’un affrontement dans l’octogone, Cyril Hanouna s’était immiscé dans cette embrouille pour tenter d’organiser le combat et de mettre les deux protagonistes d’accord mais en vain. Le présentateur de TPMP n’a pas manqué de réagir au buzz concernant le différend entre le DUC et Sadek qui anime les réseaux sociaux depuis plusieurs jours.

L’heure des explications en direct a sonné

Sadek vient tout juste de sortir un titre pour clasher Booba et de le menacer physiquement ce mardi. Le même jour Hanouna a annoncé en direct dans son émission la venue de Booba pour le TPMP du lundi 20 septembre, ce dernier est actuellement de passage en France pour plusieurs showcases en Europe. L’animateur a ensuite révélé que Dek-Sa vient également d’accepter une invitation pour parler de leur clash le même jour mais par téléphone.

“Merci Cyril hanouna pour l’invitation je serai avec vous au téléphone avec plaisir” a tweeté Sadek avant d’ajouter “C’est parti pour le cirque” et “Je mène la vie de gros touriste américain”. Booba a immédiatement commenté cette nouvelle pour exprimer son souhait de voir le rappeur du 93 présent à ses côtés sur le plateau télévisé et non par téléphone, “Ah nan pas par téléphone!!!” a-t-il déploré.