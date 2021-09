Booba accepte l’octogone contre Sadek s’il perd 40kg, il répond !

L’incroyable condition exigée par Booba pour un octogone

Enième épisode dans le clash entre Booba et Sadek, ce dernier a promis de ne plus répondre à son rival et de mettre fin à ce conflit mais il semble être rapidement revenu sur cette décision suite aux nouvelles provocations de Kopp sur les réseaux sociaux qui vient même de valider la proposition de régler ce différend dans l’octogone à une condition bien particulière.

En pleine milieu de cette embrouille, Sadek a évoqué l’idée d’organiser un combat dans l’octogone avec Booba pour régler leurs comptes dans un face à face, il a proposé de fixer un rendez vous le 9 décembre au Coca-Cola Arena de Dubai. Dans un premier temps, le Duc de Boulogne n’est pas apparu vraiment emballé de l’affronter sur le ring comme il souhaitait le faire avec Kaaris en 2019 sauf qu’il est finalement revenu sur cette décision avec une nouvelle offre faite à Dek-Sa.

B2O se moque du physique de Sadek

Il y a quelques jours Sadek a mis en garde Booba de lui faire vivre un véritable calvaire avant de déclarer la fin du clash ce lundi. Kopp, de son côté n’a rien lâché et a commenté la dernière publication Instagram du rappeur du 93. Il a posté une photo avec l’inscription sur un mur “Aimons nous vivants” (le titre de son dernier album) et un enfant de dos ainsi que la légende “Si il y’en a au moins 1 qui a compris”. “Il a compris que tu l’as abandonné pour devenir influenceuse. Et que cet album ne vend pas. Et tu propages la haine et non l’amour. Si tu perds 40kg, j’me bats avec toi dans l’octogone. 40 pas 39 petit filou!” a réagi B2O dans les commentaires de la publication avant d’afficher sa réponse dans une story.

Johnny Niuuum a de suite répondu favorablement, “C’est pas mon fils gr** trima**. Avec plaisir je suis à 145 là. Tiens parole pour une fois. PS : merci de m’avoir débloqué, tu me manquais mon cœur” a-t-il annoncé. “T’as le droit à la lipo ma paupiette ! C”est le facilité” a ajouté B2O, reste à voir si les deux rappeurs vont tenir parole.