Rohff inspire le tifo des fans du PSG face à Lyon

Les ultras du PSG reprennent une punchline de Rohff

En attendant des nouvelles informations sur la sortie du prochain album de Rohff, le rappeur du 94 a apprécié la banderole affichée par les supporters du Paris Saint Germain dans le Parc Des Princes ce dimanche lors du match face à l’Olympique Lyonnais. Les ultras parisiens se sont inspirés d’une ancienne punchline d’Housni dans les tribunes pour soutenir le PSG ce qui n’a pas échappé au Padre du Rap Game.

Tu sais que c’est PA-RIS ! Ici c’est PA-RIS !

Lors de cette rencontre remportée sur le score de 2 buts à 1 par les Parisiens avec deux buts de Neymar sur penalty et Icardi en toute fin de match, les ultras du PSG ont mis en place un immense tifo No Pyro No Party avec une banderole “Si je viens cagoulé, tu me reconnais ?” en référence à une punchline de Rohff. Cette phrase est extraite du morceau “L’œil du tigre” en featuring avec Lino. Ce single produit par Djimi Finger figure sur la compilation “Première classe volume 2 – les face a face du rap Français” parue en 2001 regroupant les têtes d’affiche du rap français de l’époque.

Rohff a apprécié la dédicace et a affiché une photo de la banderole sur les réseaux sociaux pour remercier les supporters Parisiens avec le message, “J’ai 100.000 punch vous avez choisi celle-là. LOL. Bande de ouf. Respect.”. L’occasion de réécouter ce classique de la discographie d’Housni avant de découvrir ses prochains morceaux avec son nouvel album.

