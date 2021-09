Kaaris, Damso et Rohff : le feat rêvé devient enfin réalité

Un featuring inédit au sommet entre Kaaris, Damso et Rohff vous en rêviez ? Un Youtubeur vient de le réaliser cette connexion avec réussite ! Ces derniers mois les mashups se sont multipliés et certains sont souvent très réalistes comme le récent mix entre SCH et Dems par le Youtubeur PNL World qui a déjà offert plusieurs remixes de qualités ces derniers mois.

Kaaris, Damso, Rohff réunis sur un incroyable mix !

Le succès de PNL World avec des mashups de SCH, Freeze Corleone, Vald, PNL ou encore celui entre Booba et Dems qui avait eu un succès phénoménal avant d’être supprimé par B2O n’ayant pas apprécié d’être associé à son ancien protégé a inspiré Prod by Raiden Wins. Ce dernier a décidé d’unir des têtes d’affiches du rap francophone Kaaris, Rohff et Damso avec un résultat très surprenant associant des extraite des discographies des trois artistes sur un même morceau bluffant de réalisme.

Ce mashup intitulé “Dynastie” l’acapella de trois morceaux différents, “GOAT” de Rohff, “Akrapovic” de Kaaris et enfin “Cœur en miettes” de Damso. Le featuring fait rêver et devrait donner des idées au trois rappeurs qui n’ont pour le moment encore jamais collaboré ensemble. Reste à espérer que ce mix arrive aux oreilles d’un des rappeurs pour l’inspirer à mettre en place cette collaboration inédite qui pourrait être un futur hit en puissance.