Booba fait une paix historique avec Jean Messiha, une scène surréaliste

Booba complètement désemparé face à Jean Messiha

La séquence est totalement improbable et a surpris les fans, Booba s’est réconcilié Jean Messiha, ils ont même pris un selfie ensemble. Ce lundi 20 septembre, l’autoproclamé Boss Du Rap Game était en direct dans TPMP et sa rencontre avec le politicien s’annonçait bouillante mais finalement le face à face s’est déroulé sans aucun incident, les deux protagonistes se sont affichés ensemble après l’émission.

C’est dans la deuxième partie de l’émission hier soir que Booba à fait face à différents invités. Tout d’abord Eryl Prayer fans de rock et sosie Elvis Presley qui n’aime pas le rap et a laissé le DUC perplexe avant qu’un porte-parole de l’association des Amis d’Eric Zemmour nommé Antoine Diers ne fasse son apparition pour s’exprimer. C’est ensuite la confrontation avec Jean Messiha qui était très attendue, B2O ne l’a pas fait sortir du plateau télévisée cette fois-ci mais l’a encore traité de raciste et a remis en cause les paroles du l’ancien membre du FN.

B2O et le politicien complices dans les coulisses de TPMP

Booba a expliqué qu’il veut bien écouter Jean Messiha mais ne souhaite pas débattre avec lui, « Je n’ai fait que citer ses textes (…) La dernière fois quand j’ai voulu lui parler il m’a dit : ‘Je ne parle pas avec toi parce que tu es raciste’. » a déclaré ce dernier. « Ouais. Moi je pense que tu l’est. C’est mon impression. C’est ce qu’il dégage de toi, de tes tweets » a réplique l’auteur de Ratpi World.

Ce sont les images après l’émission qui ont fait le buzz. Dans les coulisses de TPMP, Jean Messiha a demandé à Booba de poser pour une photo ensemble, il a accepté, “C’est historique” commente le rappeur. Kopp a publié une vidéo de cette rencontre sur ses réseaux, “L’amour triomphe toujours” a-t-il mis en légende de la photo sur Instagram sur laquelle le politicien affiche un large sourire et “Alors là mes twittos je suis complètement désemparé” sur Twitter en publiant la vidéo. La scène a choqué les internautes qui ont été étonnés de découvrir cette complicité entre eux.

“Moi, je pense que tu es raciste”@booba face à Jean Messiha dans #TPMP ! pic.twitter.com/TOxHdthiyH — TPMP (@TPMP) September 20, 2021