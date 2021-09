Booba face à Jean Messiha dans TPMP avec Sadek en invité surprise ?

Le round 2 du clash Booba vs Jean Messiha dans TPMP !

La pression monte avant la venue de Booba ce lundi soir dans TPMP avec peut-être Sadek en invité surprise. Le programme télévisé animé par Cyril Hanouna vient de présenter les invités aux côtés du rappeur français. Cela risque d’être très animé sur le plateau de l’émission diffusée sur C8 suivie par des millions de téléspectateurs qui devrait être très commenté sur les réseaux sociaux.

La présence ou non de Sadek n’est pas confirmée pour le moment mais le Community manager de l’émission télévisée vient de susciter l’intrigue des fans de rap français avec l’annonce d’un invité surprise ce soir sans donner plus de précisions. Booba fera face à l’actu, avec Antoine Diers pour un débat “Zemmour peut-il être président ?”, il sera également confronté à Eryl Prayer sur le sujet “La musique, est-ce que c’était (vraiment) mieux avant ?” et enfin la rencontre la plus attendue de la soirée avec Jean Messiha.

Un mystérieux invité surprise annoncé

C’est l’heure du second round entre le politicien avec Booba mais l’artiste acceptera-t-il de débattre ce soir ? Au mois de mars à l’occasion de la promotion de pour la sortie de son ultime album Ultra, il était de passage dans TPMP, en participant à un jeu dans lequel Hanouna propose aux personnalités de venir débattre sur des différents sujets de l’actualité et si l’invite utilise son buzzer cette personne doit quitter immédiatement le plateau. Booba s’était empressé de buzzer plusieurs fois à la prise de parole de Jean Messiha pour le faire “expulser” de l’émission sous les fous rires de l’animateur.

“Je t’aime pas, tu viens du front national” s’était justifié B2O. L’ancien sympathisant du front national s’était ensuite indigné de la scène pour déplorer le fait de ne pas avoir pu se défendre face à Booba avant d’essayer de l’interpeler sur les réseaux mais en vain le rappeur est resté indifférent. Jean Messiha aura donc droit à sa revanche. Du côté de l’invité surprise, Sadek a accepté de participer au téléphone à l’émission mais Cyril Hanouna a refusé cette condition en lui imposant d’être présent physiquement pour être confronté à Booba. Selon ses dernières déclarations le rappeur du 93 ne devrait donc pas intervenir. “Même au téléphone il ne veut pas, il donne des rdv c’est les condés qui viennent. Laissons les entre Ratpis” a-t-il commenté ce matin sur Twitter en réaction au rendez vous entre le DUC et Dam16.

“Va y avoir d’la merde dans l’ventilo!!!” a réagi l’interprète du titre Boubli dans l’après midi à l’annonce du programme de la soirée dans TPMP. L’émission prévoit d’être très agitée.