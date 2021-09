Rohff réagit à la reprise d’une de ses punchlines par les fans du PSG

Rohff a validé le geste des ultras du Paris Saint Germain ! Nous vous en parlions ce lundi, les ultras du club Parisien se sont inspirés du rappeur du 94 pour la mise en place d’une banderole dans les tribunes lors du dernier match du PSG face à Lyon.

Rohff répond au clin d’oeil des fans du PSG

Fidèle représentant du 94 et supporter de l’équipe de son cœur le PSG depuis le début de sa carrière, Rohff a toujours affiché son soutien au club de football de sa ville même dans les moments les plus difficiles avant le rachat du club Parisien par les Qataris et arbore fréquemment en public ou encore dans ses clips un des maillots du club. Cette passion pour les rouge et bleu, Housni l’a également démontré en musique comme avec le clip du single “Paris” ou encore au mois de février 2020 lorsqu’il s’est affiché avec un survêtement Jordan X PSG à Marseille. “Mais je vois plein de Marseillais avec le maillot du PSG” s’était-il amusé à cette occasion.

Un soutient que les supporters du PSG lui bien rendu ce weekend avec une banderole dans les tribunes du Parc des Princes sur laquelle est inscrit « Si je viens cagoulé, tu m’reconnais ? » en référence à son couplet dans le single “L’oeil du tige” en collaboration avec Lino du groupe Arsenik. « J’ai 100000 punch vous avez choisi celle là LOL bande de ouf. Respect ! » a ensuite réagi dans la foulée Rohff en postant une photo de la fameuse banderole dans une story pour remercier les Ultras du club de la capitale.