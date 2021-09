PSG vs Manchester City en streaming live direct

PSG vs Manchester City, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming. Ce soir au Parc des Princes c’est un match d’un capital pour Messi, Mbappé et Neymar, les Parisiens vont tenter de décrocher une première victoire cette saison en Ligue des Champions après avoir concédé un match nul lors de la première journée face à Bruges.

Ce mardi 28 septembre c’est le retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Le PSG actuellement en tête du championnat de France Ligue 1 avec 8 victoires en 8 rencontres aura fort à faire face à l’équipe finaliste de la précédente édition, Manchester City. Le club Anglais avait éliminé le PSG de la compétition la saison précédente au stade des demi-finales avant de perdre la finale face à Chelsea.

La composition du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – A. Herrera, I. Gueye, M. Verratti – L. Messi, K. Mbappé, Neymar. La composition de Manchester City : Ederson – K. Walker, R. Dias, A. Laporte, Joao Cancelo – B. Silva, Rodri, K. De Bruyne – R. Mahrez, Sterling, J. Grealish.

Vous pouvez suivre en direct la rencontre avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le co-diffuseur du match Paris Saint Germain vs Manchester City en streaming légal et en haute définition en France avec RMC Sport 1.