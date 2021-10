Jul régale le Vélodrome avec un superbe geste technique

Le superbe dribble de Jul devant Abidal ! C’est l’événement de la soirée la rencontre d’exhibition pour le match des Héros au stade Vélodrome de Marseille. Les rappeurs SCH, Soso Maness, Alonzo, Naps et le J y ont participé au plus grand bonheur des fans aux côtés de légendes de l’OM au profit de l’Unicef et de la Fondation Didier Drogba.

Le touché de balle du J a fait sensation sur le terrain, il a réussi enflammé tout le stade au début du match et s’est fait remarquer avec sa technique notamment sur une action face à Eric Abidal, le rappeur Marseillais a magnifiquement éliminé le défenseur avant de tenter une frappe aux 16 mètres mais qui s’est malheursemment finie dans les bras du gardien adverse.

Cette rencontre du « Match des Héros » a réuni deux équipes, la team OM Legends et la team UNICEF sur la pelouse du stade Orange Vélodrome dans le but de récolter des fonds pour l’Unicef et la fondation Didier Drogba cette dernière aide l’accès à l’éducation pour les enfants de Côte d’Ivoire. Jul s’est notamment retrouvé aux côtés de Samir Nasri, Robert Pirès, Djibril Cissé, Fabrizio Ravanelli et Drogba.